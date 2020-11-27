Главная транспортная артерия к портам Корабельного района — Широкобальский мост должен быть отремонтирован, — заявляют в горисполкоме.

На соответствующий запрос городской департамент ЖКХ разработал проект капитального ремонта Широкобальського моста. По подсчетам 2019 года ориентировочная стоимость моста составит 115 млн гривен.

Учитывая, что данная переправа служит в основном для грузового транспорта, курсирующего в сторону портов Корабельного района, а морехозяйственный комплекс не делает отчислений в городской бюджет, финансовую помощь надеются получить со стороны государства. Чтобы отыскать необходимую сумму, городские власти будут обращаться за помощью в Государственный фонд регионального развития.

Мэр Александр Сенкевич уже обсудил перспективы участия ГФРР в ремонте Широкобальського моста с народными депутатами Украины и надеется, что они поспособствуют выделению финансирования.

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