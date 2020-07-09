Сегодня Четверг, 9 июля, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Глобальное потепление продолжается, но разными темпами

Глобальное потепление продолжается, но разными темпами

Сколько стоит вылечить COVID-19?

Сколько стоит вылечить COVID-19?

Словесная перепалка между двумя приятелями из Доманевки закончилось убийством

Словесная перепалка между двумя приятелями из Доманевки закончилось убийством

Рецидивиста-грабителя задержал уголовный розыск в Николаеве

Рецидивиста-грабителя задержал уголовный розыск в Николаеве

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Минздрав » Сколько стоит вылечить COVID-19?

Сколько стоит вылечить COVID-19?

Сколько стоит вылечить COVID-19?
0

В больницах, которые работают с инфицированными коронавирусом, есть так называемый «COVID-пакет». Об этом заявил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета Олег Гелевей на брифинге в агентстве УНИАН.

Гелевей отметил, что если больной находится в медицинском учреждении, то он не должен платить деньги за лечение. По словам депутата, опорные больницы подсылали с Национальной службой здоровья Украины соглашение об оплате такого лечения. Приблизительная стоимость пакета услуг составляет от 9 до 27 тыс. гривен. Окончательную стоимость вычислить сложно, поскольку все зависит от течения коронавирусной болезни.

Spread the love
  • 81
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Словесная перепалка между двумя приятелями из Доманевки закончилось убийством
Next post Глобальное потепление продолжается, но разными темпами

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Глобальное потепление продолжается, но разными темпами

Глобальное потепление продолжается, но разными темпами

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

Николаевские переходы

Николаевские переходы