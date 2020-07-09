В больницах, которые работают с инфицированными коронавирусом, есть так называемый «COVID-пакет». Об этом заявил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета Олег Гелевей на брифинге в агентстве УНИАН.

Гелевей отметил, что если больной находится в медицинском учреждении, то он не должен платить деньги за лечение. По словам депутата, опорные больницы подсылали с Национальной службой здоровья Украины соглашение об оплате такого лечения. Приблизительная стоимость пакета услуг составляет от 9 до 27 тыс. гривен. Окончательную стоимость вычислить сложно, поскольку все зависит от течения коронавирусной болезни.