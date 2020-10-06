Следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, завершено досудебное расследование в отношении следователя Ингульского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области. Она обвиняется в незаконном задержании гражданина (ч. 1 ст. 371 УК Украины).

Об этом сообщили в ТУ ГБР, расположенного в городе Николаеве.

По данным следствия, 5 апреля 2018 следственной был задержан гражданин по подозрению в совершении кражи в порядке п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК Украины — после совершения преступления.

Постановлением следственного судьи от 6 апреля 2018 задержание гражданина признано незаконным и его освобождено из-под стражи. Основанием для принятия такого решения стало то, что потерпевшего задержали 5 апреля 2018 по подозрению в совершении преступления, которое было совершено 27 февраля 2018, что противоречит требованиям п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК Украины.

Фактическое задержание гражданина было совершено сразу после его освобождения из Госучреждения «Николаевский следственный изолятор», куда он был помещен на основании постановления следственного судьи в связи с избранием меры пресечения в уголовном производстве, досудебное расследование которого также осуществлялось вышеупомянутой следственной.

2 октября 2020 обвинительный акт направлен в суд.

В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или ограничение свободы на срок до 3 лет.