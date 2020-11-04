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Следователи Николаевского теруправления ГБР за 10 месяцев направили в суд с обвинительным актом 449 уголовных производств

Следователи Николаевского теруправления ГБР за 10 месяцев направили в суд с обвинительным актом 449 уголовных производств
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За 10 месяцев работы в производстве следователей (дознавателей) Николаевского территориального управления ГБР находилось 4640 уголовных производств, в рамках которых осуществлялось досудебное расследование 6025 уголовных правонарушений. Об этом в ходе брифинга рассказал директор территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, Дмитрий Титор.

сюжет

В то же время, в 4034 уголовных производствах досудебное расследование остановлено, в частности в связи объявлением в розыск подозреваемых (п. 2 ч. 1 ст. 280 УПК Украины). Следователи закончили досудебное расследование в 1868 уголовных производствах, из которых 449 направили в суд с обвинительным актом.

vlcsnap 2020 11 04 14h14m28s958 1024x581 - Следователи Николаевского теруправления ГБР за 10 месяцев направили в суд с обвинительным актом 449 уголовных производств

Следователи территориального управления осуществляли досудебное расследование в отношении таких субъектов, как: профессиональные судьи — 2 человека; работники правоохранительных органов — 77 человек, среди которых сотрудники органов Национальной полиции Украины (48 человек), Службы безопасности Украины (2 человека), Государственной налоговой службы Украины (1 человек), Государственной таможенной службы Украины (3 человека), Государственной пограничной службы Украины (8 человек), органов и учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (2 человека); другие лица — 368.

vlcsnap 2020 11 04 14h14m14s981 1024x581 - Следователи Николаевского теруправления ГБР за 10 месяцев направили в суд с обвинительным актом 449 уголовных производств

Уголовными преступлениями, которые находились в производстве, нанесен ущерб на общую сумму 22 млн. 238 тыс. грн. В ходе досудебных расследований, по ходатайствам следователей территориального управления, решениями судов наложен арест на имущество на общую сумму  8 млн. 381 тыс. грн. В государственный бюджет Украины пока возмещено 115 тыс грн.

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Елена Кораб

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