Азиатские слоны Динкар и Шанти поселились в николаевском зоопарке в прошлом году. Животные понемногу привыкали к новому дому и уже сейчас требуют развлечений. Директор зоопарка Владимир Топчий рассказывает: вместе со специалистами долго думали, что нового могло бы появиться в вольере. В конце концов позаимствовали идею у своих зарубежных коллег.

Животные, как и люди. Им также бывает и весело, и грустно. Поэтому, мы должны думать и делать так, чтобы у них каждый день была какая-то игрушка. Для того, чтобы игрушка была интересной, она должна быть вкусной, а для слонов — еще и прочной, — рассказывает директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий.

Понимая, как должна выглядеть новая игрушка, директор разместил объявление в соцсети. Искали того, кто по конкретным размерам смастерит новую кормушку. Почти сразу на просьбу откликнулись специалисты одного из строительных комбинатов Николаевщины. Его директор говорит: девайс смастерили за неделю из остаточных материалов, с расчетом на силу будущих пользователей.







Кормушку делали из металла и дерева. усилили ее немного в середине, сделали прочный каркас. Теперь, когда мы привезли ее в ззопарку, видим, что нужно сделать еще одну, — говорит Виталий Яцкевич.

Игрушка действительно оказалась для слонят не только интересной, но и полезной. Владимир Топчий говорит: главный секрет во вкусном наполнении: свежих фруктах и ​​овощах, бобовом сене и хлебе.

Сейчас Динкар и Шанти радуются обновке, охотно демонстрируют посетителям зоопарка свои забавы с необычной игрушкой. Тем временем специалисты уже размышляют, чем еще смогут порадовать животных.