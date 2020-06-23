Азиатские слоны Динкар и Шанти поселились в николаевском зоопарке в прошлом году. Животные понемногу привыкали к новому дому и уже сейчас требуют развлечений. Директор зоопарка Владимир Топчий рассказывает: вместе со специалистами долго думали, что нового могло бы появиться в вольере. В конце концов позаимствовали идею у своих зарубежных коллег.
Понимая, как должна выглядеть новая игрушка, директор разместил объявление в соцсети. Искали того, кто по конкретным размерам смастерит новую кормушку. Почти сразу на просьбу откликнулись специалисты одного из строительных комбинатов Николаевщины. Его директор говорит: девайс смастерили за неделю из остаточных материалов, с расчетом на силу будущих пользователей.
Игрушка действительно оказалась для слонят не только интересной, но и полезной. Владимир Топчий говорит: главный секрет во вкусном наполнении: свежих фруктах и овощах, бобовом сене и хлебе.
Сейчас Динкар и Шанти радуются обновке, охотно демонстрируют посетителям зоопарка свои забавы с необычной игрушкой. Тем временем специалисты уже размышляют, чем еще смогут порадовать животных.