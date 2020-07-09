Убийство произошло днем 8 июля. Накануне 36-летний пострадавший отдыхал со своими знакомыми, употребляя алкогольные напитки. В ходе словесной перепалки 21-летний злоумышленник ударил ножом в живот своего товарища, а когда понял, что тот не подает признаков жизни, сам позвонил в полицию.

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Правоохранители изъяли нож и отправили на экспертизу. Злоумышленник был доставлен в отделение полиции.

За убийство приятеля молодому мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.