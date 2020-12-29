С 1 января 2021 года в Николаеве изменятся тарифы на коммунальные услуги: на воду, электроэнергию и газ.

Так с 1 января 2021 вступят в силу новые тарифы, установленные для КП «Николаевводоканал» Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 16.12.2020 № 2499 «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 16 июня 2016 № 1141 «(за 1 куб с НДС):

С 1 января 2021г. До 1 января 2021г. Централизованное водоснабжение 16, 788 грн. 13, 896 грн. Централизованное водоотведение 15, 504 грн. 11, 892 грн. Всего 32, 292 грн. 25, 788 грн. Смена тарифа КП «Николаевводоканал»

28 декабря на заседании Правительства принято постановление Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 № 483», которым, в частности, был продлен срок действия Положения о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии (ПСО).

Постановление принято во избежание стремительного роста тарифа для населения уже с января следующего года. Так, срок действия действующего механизма ПСО истекает 01.01.2021 и в случае непринятия предложенных изменений цена на электроэнергию для бытовых потребителей должна формироваться на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, росту тарифа на электрическую энергию для населения (до около 3.30 грн / кВтч).

Соответственно, указанным постановлением определена единая фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей — 1,68 грн / кВт ч. (отменяется льготная цена за первые 100 кВт ч/мес).

В то же время сохранены и оставлены без изменений коэффициенты двух и трех-зонного учета электрической энергии. Поэтому в случае установления, к примеру, двухзонного учета электрической энергии, ее цена в ночное время будет на 50% меньше.

«Николаев газсбыт» с 1 мая 2019 года ежемесячно меняет цену на природный газ для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Украины. Так на январь месяц 2021г. цена на газ для населения составляет 9,91825 грн./куб, за ноябрь, декабрь 2020г. цена была 8,94351 грн./куб.