С 1 января 2021 года в Николаеве изменятся тарифы на коммунальные услуги: на воду, электроэнергию и газ.
Так с 1 января 2021 вступят в силу новые тарифы, установленные для КП «Николаевводоканал» Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 16.12.2020 № 2499 «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 16 июня 2016 № 1141 «(за 1 куб с НДС):
|С 1 января 2021г.
|До 1 января 2021г.
|Централизованное водоснабжение
|16, 788 грн.
|13, 896 грн.
|Централизованное водоотведение
|15, 504 грн.
|11, 892 грн.
|Всего
|32, 292 грн.
|25, 788 грн.
28 декабря на заседании Правительства принято постановление Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 № 483», которым, в частности, был продлен срок действия Положения о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии (ПСО).
Постановление принято во избежание стремительного роста тарифа для населения уже с января следующего года. Так, срок действия действующего механизма ПСО истекает 01.01.2021 и в случае непринятия предложенных изменений цена на электроэнергию для бытовых потребителей должна формироваться на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, росту тарифа на электрическую энергию для населения (до около 3.30 грн / кВтч).
Соответственно, указанным постановлением определена единая фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей — 1,68 грн / кВт ч. (отменяется льготная цена за первые 100 кВт ч/мес).
В то же время сохранены и оставлены без изменений коэффициенты двух и трех-зонного учета электрической энергии. Поэтому в случае установления, к примеру, двухзонного учета электрической энергии, ее цена в ночное время будет на 50% меньше.
«Николаев газсбыт» с 1 мая 2019 года ежемесячно меняет цену на природный газ для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Украины. Так на январь месяц 2021г. цена на газ для населения составляет 9,91825 грн./куб, за ноябрь, декабрь 2020г. цена была 8,94351 грн./куб.
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