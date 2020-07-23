Правительство одобрило изменения, которые позволяют подавать заявление о регистрации места проживания детей до 14 лет и снятия с нее онлайн. Об этом сообщают в Минцифре.

Сейчас услуга работает в тестовом режиме в Киеве, Харькове, Ровно, Львове, Луцке, Одессе, Кривом Роге, Виннице, Запорожье и Мариуполе. Уже через месяц полноценно заработает на портале Дія.

Как работать услуга?

Родители ребенка до 14 лет смогут оплатить админсбор и заполнить заявление на портале Дія и в тот же или на следующий день (кроме выходных) изменить регистрацию места жительства.

Также зарегистрировать новое место жительства и снять регистрацию с предварительного можно будет одновременно. То есть при переезде не нужно сниматься с регистрации. Достаточно обратиться в ЦПАУ по новому месту жительства и подать заявление.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужен электронная подпись одного из родителей, а если родители зарегистрированы по разным адресам, то подписи обоих. Никакие дополнительные справки и бумажки не нужны.