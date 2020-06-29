Сегодня, 29 июня, около десяти часов утра, в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что жена с травматическим оружием сама себе ранила в голову.

По информации издания Преступности.НЕТ речь идет о жене депутата Игоря Ивануны.

На месте происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа, руководство полиции.

33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Ее муж в это время находился дома. Сейчас выясняются все обстоятельства и причина смерти.

Ранее, как того требует процедура в таких случаях, начато расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса «Умышленное убийство».