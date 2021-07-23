Сегодня, 23 июля, около 10:20 на дороге «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» вблизи села Красное столкнулись ВАЗ-2106 и Volkswagen Passat. Об этом сообщают в ГУНП Николаевской области.

В результате ДТП оба водителя с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу, где 51-летний водитель ВАЗа скончался.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего».

Устанавливаются все обстоятельства ДТП и его причины.