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Главная страница » Blog » Происшествия » Смертельное ДТП произошло в Очаковском районе

Смертельное ДТП произошло в Очаковском районе

Смертельное ДТП произошло в Очаковском районе
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27 октября, примерно в 14:30 на автодороге Т-1513 возле села Каменка Очаковского района водитель автомобиля BMW 525, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал в кювет, где в дальнейшем произошло опрокидывание транспортного средства. Об этом сообщают в ГУНП в Николаевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия 67-летний водитель от полученных травм погиб на месте. 27-летний пассажир отделался травмами.

2020 10 27 dtp2 1024x523 - Смертельное ДТП произошло в Очаковском районе

Событие квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

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Алина Сидорова

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