Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции продолжает работу по очистке Николаева от старых и незаконных МАФов, рекламных бордов и других сооружений, которые мешают горожанам нормально ходить по тротуарам, отдыхать, да и вообще портят общий вид города. Эта работа довольно не простая. Как рассказал журналистам во время брифинга директор департамента Андрей Ермолаев, часто владельцы киосков и будок сопротивляются сносу, даже если нарушили закон. Поэтому процесс «очищения» Николаева проходит не так быстро, как хотелось бы.
Во время брифинга директор городского департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции рассказал, что с 2015 года в Николаеве было сделано много работы. Убраны многочисленные МАФы и борды, в частности на кольце возле автовокзала, проспекте Центральном, 3-й Слободской, Космонавтов, в Корабельном районе и т.д. Добрались и до старых рынков ( рынок «Минутка», рынок на Космонавтов, рынок возле «Зори» — «Машпроект»). Под «прицел» антикоррупционного департамента попали и объекты, которые портят жизнь николаевцам, так называемые «наливайки».
Работа по сносу могла бы продвигаться быстрее, но, — говорит Андрей Ермолаев,- недобросовестные владельцы «вставляют палки в колеса». Чтобы защитить свои будки от сноса, — рассказывает чиновник, — горе-предприниматели придумали схему: делают из МАФа недвижимость и регистрируют право собственности. Поэтому часто приходится обращаться в суд, отменять запись о праве собственности и только потом сносить МАФ.
Еще одно направление деятельности — остановки общественного транспорта. Там также сносят старые киоски, а департамент ЖКХ приводит территорию в порядок.
Сейчас департамент ведет переговоры с рекламщиками, чтобы те, по возможности убрали свои борды. В частности на брифинге речь шла о проспекте Богоявленском, где рекламные щиты мешают строить троллейбусную линию. Если компромисса не достигнут, — резюмирует чиновник, — они пойдут «под снос».
124