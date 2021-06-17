Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции продолжает работу по очистке Николаева от старых и незаконных МАФов, рекламных бордов и других сооружений, которые мешают горожанам нормально ходить по тротуарам, отдыхать, да и вообще портят общий вид города. Эта работа довольно не простая. Как рассказал журналистам во время брифинга директор департамента Андрей Ермолаев, часто владельцы киосков и будок сопротивляются сносу, даже если нарушили закон. Поэтому процесс «очищения» Николаева проходит не так быстро, как хотелось бы.

сюжет ТРК Сатурн

Во время брифинга директор городского департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции рассказал, что с 2015 года в Николаеве было сделано много работы. Убраны многочисленные МАФы и борды, в частности на кольце возле автовокзала, проспекте Центральном, 3-й Слободской, Космонавтов, в Корабельном районе и т.д. Добрались и до старых рынков ( рынок «Минутка», рынок на Космонавтов, рынок возле «Зори» — «Машпроект»). Под «прицел» антикоррупционного департамента попали и объекты, которые портят жизнь николаевцам, так называемые «наливайки».

Работа по сносу могла бы продвигаться быстрее, но, — говорит Андрей Ермолаев,- недобросовестные владельцы «вставляют палки в колеса». Чтобы защитить свои будки от сноса, — рассказывает чиновник, — горе-предприниматели придумали схему: делают из МАФа недвижимость и регистрируют право собственности. Поэтому часто приходится обращаться в суд, отменять запись о праве собственности и только потом сносить МАФ.

Еще одно направление деятельности — остановки общественного транспорта. Там также сносят старые киоски, а департамент ЖКХ приводит территорию в порядок.

Сейчас департамент ведет переговоры с рекламщиками, чтобы те, по возможности убрали свои борды. В частности на брифинге речь шла о проспекте Богоявленском, где рекламные щиты мешают строить троллейбусную линию. Если компромисса не достигнут, — резюмирует чиновник, — они пойдут «под снос».