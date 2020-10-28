По состоянию на 28 октября в Николаевской области выявлено 380 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 9067 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения – 439 (+12). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации ЧС.
Из всех 9067 (+380) подтвержденных случаев по месту жительства:
г. Николаев – 6492 человека (+285)
г. Первомайск – 297 человек (+14)
г. Южноукраинск – 276 человек (20);
г. Вознесенск – 301 человек (+21)
г. Очаков – 48 человек (+5);
Арбузинский район – 37 человек;
Баштанский район – 99 человек (+4)
Березанский район – 94 человека (+3)
Братский район – 32 человека;
Березнеговатский район – 9 человек;
Веселиновский район – 75 человек (1);
Витовский район – 265 человек (+9);
Вознесенский район – 112 человек (+2)
Врадиевский район – 110 человек;
Еланецкий район – 67 человек;
Доманевский район – 94 человека;
Казанковский район – 76 человек;
Кривоозерский район – 80 человек;
Николаевский район – 123 человека (+2)
Новобугский район – 43 человека (+4)
Новоодесский район – 136 человек (1);
Очаковский район – 35 человек (+2)
Первомайский район – 95 человек (+3)
Снигиревский район – 71 человек (+4)
Выздоровели больных за сутки – 90, всего выздоровели – 1851.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 153, за сутки – 6.
За последние сутки методом ПЦР обследовано – 1021 человек, методом ИФА – 668.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось/выявлено 136 человек с подозрением на COVID-19.
За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 – 9591 человек, из которых:
– госпитализированы – 1679 человек;
– назначено амбулаторное лечение – 7912 лицам.