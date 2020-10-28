По состоянию на 28 октября в Николаевской области выявлено 380 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 9067 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения – 439 (+12). Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации ЧС.

Из всех 9067 (+380) подтвержденных случаев по месту жительства:

г. Николаев – 6492 человека (+285)

г. Первомайск – 297 человек (+14)

г. Южноукраинск – 276 человек (20);

г. Вознесенск – 301 человек (+21)

г. Очаков – 48 человек (+5);

Арбузинский район – 37 человек;

Баштанский район – 99 человек (+4)

Березанский район – 94 человека (+3)

Братский район – 32 человека;

Березнеговатский район – 9 человек;

Веселиновский район – 75 человек (1);

Витовский район – 265 человек (+9);

Вознесенский район – 112 человек (+2)

Врадиевский район – 110 человек;

Еланецкий район – 67 человек;

Доманевский район – 94 человека;

Казанковский район – 76 человек;

Кривоозерский район – 80 человек;

Николаевский район – 123 человека (+2)

Новобугский район – 43 человека (+4)

Новоодесский район – 136 человек (1);

Очаковский район – 35 человек (+2)

Первомайский район – 95 человек (+3)

Снигиревский район – 71 человек (+4)

Выздоровели больных за сутки – 90, всего выздоровели – 1851.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 153, за сутки – 6.

За последние сутки методом ПЦР обследовано – 1021 человек, методом ИФА – 668.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось/выявлено 136 человек с подозрением на COVID-19.

За весь период зарегистрировано с подозрением на COVID-19 – 9591 человек, из которых:

– госпитализированы – 1679 человек;

– назначено амбулаторное лечение – 7912 лицам.