За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 313, медработников — 408). Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за последние сутки:
- госпитализированы — 1514 человек;
- летальных случаев — 199;
- выздоровели — 7536 человек;
- осуществлено тестирований в сутки -72442, в т. ч. методом ПЦР — 42278, методом ИФА — 30164.
За все время пандемии в стране:
- заболело — 420 617 человек;
- выздоровели — 176 404 человека;
- летальных исходов — 7731;
- проведения ПЦР-тестов — 3386489.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 40390 случаев
- Винницкая область — 11363 случаи
- Волынская область — 14544 случаи
- Днепропетровская область -16169 случаев
- Донецкая область — 12367 случаев
- Житомирская область — 16200 случаев
- Закарпатская область — 15470 случаев
- Запорожская область — 11227 случаев
- Ивано-Франковская область -22047 случаев
- Киевская область — 17918 случаев
- Кировоградская область — 2730 случаев
- Луганская область — 3988 случаев
- Львовская область — 31 639 случаев
- Николаевская область — 9027 случаев
- Одесская область — 26332 случаи
- Полтавская область — 10617 случаев
- Ровенская область — 20300 случаев
- Сумская область — 12776 случаев
- Тернопольская область — 21332 случаи
- Харьковская область — 39559 случаев
- Херсонская область — 4622 случая
- Хмельницкая область — 17439 случаев
- Черкасская область — 9898 случаев
- Черновицкая область — 23296 случаев
- Черниговская область — 9367 случаев
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (856 случаев), Харьковской (850 случаев), Донецкой (636 случаев), Одесской (547 случаев) и Хмельницкой (511 случаев) областях.