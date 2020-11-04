За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 313, медработников — 408). Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за последние сутки:

госпитализированы — 1514 человек;

летальных случаев — 199;

выздоровели — 7536 человек;

осуществлено тестирований в сутки -72442, в т. ч. методом ПЦР — 42278, методом ИФА — 30164.

За все время пандемии в стране:

заболело — 420 617 человек;

выздоровели — 176 404 человека;

летальных исходов — 7731;

проведения ПЦР-тестов — 3386489.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 40390 случаев

Винницкая область — 11363 случаи

Волынская область — 14544 случаи

Днепропетровская область -16169 случаев

Донецкая область — 12367 случаев

Житомирская область — 16200 случаев

Закарпатская область — 15470 случаев

Запорожская область — 11227 случаев

Ивано-Франковская область -22047 случаев

Киевская область — 17918 случаев

Кировоградская область — 2730 случаев

Луганская область — 3988 случаев

Львовская область — 31 639 случаев

Николаевская область — 9027 случаев

Одесская область — 26332 случаи

Полтавская область — 10617 случаев

Ровенская область — 20300 случаев

Сумская область — 12776 случаев

Тернопольская область — 21332 случаи

Харьковская область — 39559 случаев

Херсонская область — 4622 случая

Хмельницкая область — 17439 случаев

Черкасская область — 9898 случаев

Черновицкая область — 23296 случаев

Черниговская область — 9367 случаев

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (856 случаев), Харьковской (850 случаев), Донецкой (636 случаев), Одесской (547 случаев) и Хмельницкой (511 случаев) областях.