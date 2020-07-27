Министерство социальной политики, Детский фонд ООН ЮНИСЕФ и общественный союз «Украинская сеть за права ребенка» передали средства индивидуальной защиты для социальных работников Николаевской области. Помощь предоставляется в рамках совместного проекта «Оценка и реагирования на вызовы по защите детей во время пандемии COVID-19».

Как рассказала координатор проекта «Украинская сети за права ребенка» Ольга Коссе, средства индивидуальной защиты для безопасной работы с семьями и детьми во время COVID-19 получат 344 специалиста по социальной работе и специалистов служб по делам детей Николаевской области.

Каждый набор рассчитан на 2 месяца использования и содержит медицинские маски, нитриловые перчатки, антисептик и бахилы.

Кроме Николаевской области, проект действует в Днепропетровской, Волынской, Полтавской и Харьковской областях.

Сюжет ТРК Сатурн

Во время проекта учебную поддержку получат более 600 специалистов, под социальным сопровождением которых будет находиться 5000 семей, в которые вернулись дети из интернатов.