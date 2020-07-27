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Главная страница » Blog » Власть » Соцработники Николаевщины, которые будут мониторить проблемные семьи, получили средства индивидуальной защиты от ЮНИСЕФ

Соцработники Николаевщины, которые будут мониторить проблемные семьи, получили средства индивидуальной защиты от ЮНИСЕФ

Соцработники Николаевщины, которые будут мониторить проблемные семьи, получили средства индивидуальной защиты от ЮНИСЕФ
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Министерство социальной политики, Детский фонд ООН ЮНИСЕФ и общественный союз «Украинская сеть за права ребенка» передали средства индивидуальной защиты для социальных работников Николаевской области. Помощь предоставляется в рамках совместного проекта «Оценка и реагирования на вызовы по защите детей во время пандемии COVID-19». 

vlcsnap 2020 07 27 14h36m06s374 1024x581 - Соцработники Николаевщины, которые будут мониторить проблемные семьи, получили средства индивидуальной защиты от ЮНИСЕФ

Как рассказала координатор проекта «Украинская сети за права ребенка» Ольга Коссе, средства индивидуальной защиты для безопасной работы с семьями и детьми во время COVID-19 получат 344 специалиста по социальной работе и специалистов служб по делам детей Николаевской области.

vlcsnap 2020 07 27 14h40m09s023 1024x581 - Соцработники Николаевщины, которые будут мониторить проблемные семьи, получили средства индивидуальной защиты от ЮНИСЕФ

Каждый набор рассчитан на 2 месяца использования и содержит медицинские маски, нитриловые перчатки, антисептик и бахилы.

vlcsnap 2020 07 27 14h37m42s328 1024x581 - Соцработники Николаевщины, которые будут мониторить проблемные семьи, получили средства индивидуальной защиты от ЮНИСЕФ

Кроме Николаевской области, проект действует в Днепропетровской, Волынской, Полтавской и Харьковской областях.

vlcsnap 2020 07 27 14h37m19s117 1024x581 - Соцработники Николаевщины, которые будут мониторить проблемные семьи, получили средства индивидуальной защиты от ЮНИСЕФ
Сюжет ТРК Сатурн

Во время проекта учебную поддержку получат более 600 специалистов, под социальным сопровождением которых будет находиться 5000 семей, в которые вернулись дети из интернатов.

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Елена Кораб

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