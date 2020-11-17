На пленарном заседании 17 ноября депутаты Верховной Рады поддержали проект постановления №4320 «О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению». «За» проголосовали 303 депутата.

Согласно тексту документа, Правительство предупредить граждан не пизднише чем за 7 календарных дней о введении более чем одного из перечисленных ограничений:

регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении; посещения учебных заведений соискателями образования;

посещения учебных заведений соискателями образования; приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры; приема посетителей в кинотеатрах;

приема посетителей в кинотеатрах; приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.); приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

приема посетителей в торгово-развлекательных центрах; приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения; покидать места своего проживания