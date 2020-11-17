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Главная страница » Blog » Власть » Совет обязала Кабмин заранее предупреждать о введении жесткого карантина

Совет обязала Кабмин заранее предупреждать о введении жесткого карантина

Совет обязала Кабмин заранее предупреждать о введении жесткого карантина
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На пленарном заседании 17 ноября депутаты Верховной Рады поддержали проект постановления №4320 «О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению». «За» проголосовали 303 депутата.

Согласно тексту документа, Правительство предупредить граждан не пизднише чем за 7 календарных дней о введении более чем одного из перечисленных ограничений:

  • регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;
  • посещения учебных заведений соискателями образования;
  • приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;
  • приема посетителей в кинотеатрах;
  • приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);
  • приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;
  • приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
  • покидать места своего проживания
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Алина Сидорова

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