На пленарном заседании 17 ноября депутаты Верховной Рады поддержали проект постановления №4320 «О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению». «За» проголосовали 303 депутата.
Согласно тексту документа, Правительство предупредить граждан не пизднише чем за 7 календарных дней о введении более чем одного из перечисленных ограничений:
- регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;
- посещения учебных заведений соискателями образования;
- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;
- приема посетителей в кинотеатрах;
- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);
- приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- покидать места своего проживания