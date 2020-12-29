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Современную станцию ​​подачи кислорода ввели в эксплуатацию в больнице №1

Современную станцию ​​подачи кислорода ввели в эксплуатацию в больнице №1
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28 декабря, состоялось введение в эксплуатацию нового медицинского объекта — мощной кислородной станции, которая рассчитана на 150 точек подачи кислорода. Она приобретена и установлена на средства компании «НИБУЛОН», сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил, что руководством государства поставлена ​​задача 80 процентов коечного фонда обеспечить кислородом. Это сложная задача. Реализовать ее Николаеву помогают неравнодушные люди. Одним из тех, кто подставляет плечо в решении этого вопроса является руководитель «НИБУЛОНа» Алексей Вадатурский.

img 4298 - Современную станцию ​​подачи кислорода ввели в эксплуатацию в больнице №1
Фото отдела информационного обеспечения департамента городского головы

— Нам повезло, что в Николаеве есть такое мощное предприятие как «НИБУЛОН», которое сегодня решает вопрос централизованной подачи кислорода в медицинских учреждениях. Благодаря поддержке компании этот вопрос уже закрыт в детской больнице № 2. А сегодня вводим в эксплуатацию кислородную станцию ​​здесь, в больнице № 1, — отметил Александр Сенкевич. — До этого в соответствии с современными стандартами было отремонтировано отделение больницы, где лечатся больные коронавирусом.

Городской голова отметил высокое качество выполненных работ и поблагодарил Алексея Вадатурского за внимание и помощь, оказанные медицинским учреждениям.

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Руководитель больницы Мария Грачева сообщила, что введение в эксплуатацию кислородной станции является долгожданным событием, значение которого трудно переоценить. Ведь нередко от кислорода зависит жизнь человека.

img 4191 - Современную станцию ​​подачи кислорода ввели в эксплуатацию в больнице №1
Фото отдела информационного обеспечения департамента городского головы

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В свою очередь, Алексей Вадатурский сообщил, что «НИБУЛОН» систематически занимается благотворительностью, поскольку понимает, что пройти через сложные испытания настоящего можно только объединив усилия власти, частного бизнеса и неравнодушных людей.

Около 100 млн. грн. мы уже инвестировали в мероприятия по борьбе с коронавирусом. В том числе в Николаеве инвестировали около 70 млн. грн.. Около 20 млн.грн. из которых — в больницу № 1. В частности, мы приобрели и установили оборудование для проведения ПЦР-тестов в областном лабораторном центре. Также было подключено около 350 точек подачи кислорода, 150 из которых — в больнице № 1. Кроме того, мы привели в порядок и оборудовали 50 палат, создав там комфортные условия для 100 пациентов. Также наша компания смонтировала 4 станции подачи кислорода, — сообщил Алексей Вадатурский.

img 4309 - Современную станцию ​​подачи кислорода ввели в эксплуатацию в больнице №1
Фото отдела информационного обеспечения департамента городского головы

По его словам, в больнице № 1 установили кислородную станцию ​​производства Франции. В каждую емкость помещается 2 т. кислорода. Они вместе могут подавать 100 куб. м кислорода в час.

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После введения в эксплуатацию кислородной станции Александр Сенкевич и Алексей Вадатурский осмотрели боксованное отделение для пациентов с коронавирусом, которые имеют сопутствующие патологии, в частности, инсульт и инфаркт. Сейчас там за счет компании происходит реконструкция. Ремонтные работы планируется завершить в конце января 2021 года.

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