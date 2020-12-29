28 декабря, состоялось введение в эксплуатацию нового медицинского объекта — мощной кислородной станции, которая рассчитана на 150 точек подачи кислорода. Она приобретена и установлена на средства компании «НИБУЛОН», сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
Мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил, что руководством государства поставлена задача 80 процентов коечного фонда обеспечить кислородом. Это сложная задача. Реализовать ее Николаеву помогают неравнодушные люди. Одним из тех, кто подставляет плечо в решении этого вопроса является руководитель «НИБУЛОНа» Алексей Вадатурский.
— Нам повезло, что в Николаеве есть такое мощное предприятие как «НИБУЛОН», которое сегодня решает вопрос централизованной подачи кислорода в медицинских учреждениях. Благодаря поддержке компании этот вопрос уже закрыт в детской больнице № 2. А сегодня вводим в эксплуатацию кислородную станцию здесь, в больнице № 1, — отметил Александр Сенкевич. — До этого в соответствии с современными стандартами было отремонтировано отделение больницы, где лечатся больные коронавирусом.
Городской голова отметил высокое качество выполненных работ и поблагодарил Алексея Вадатурского за внимание и помощь, оказанные медицинским учреждениям.
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Руководитель больницы Мария Грачева сообщила, что введение в эксплуатацию кислородной станции является долгожданным событием, значение которого трудно переоценить. Ведь нередко от кислорода зависит жизнь человека.
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В свою очередь, Алексей Вадатурский сообщил, что «НИБУЛОН» систематически занимается благотворительностью, поскольку понимает, что пройти через сложные испытания настоящего можно только объединив усилия власти, частного бизнеса и неравнодушных людей.
— Около 100 млн. грн. мы уже инвестировали в мероприятия по борьбе с коронавирусом. В том числе в Николаеве инвестировали около 70 млн. грн.. Около 20 млн.грн. из которых — в больницу № 1. В частности, мы приобрели и установили оборудование для проведения ПЦР-тестов в областном лабораторном центре. Также было подключено около 350 точек подачи кислорода, 150 из которых — в больнице № 1. Кроме того, мы привели в порядок и оборудовали 50 палат, создав там комфортные условия для 100 пациентов. Также наша компания смонтировала 4 станции подачи кислорода, — сообщил Алексей Вадатурский.
По его словам, в больнице № 1 установили кислородную станцию производства Франции. В каждую емкость помещается 2 т. кислорода. Они вместе могут подавать 100 куб. м кислорода в час.
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После введения в эксплуатацию кислородной станции Александр Сенкевич и Алексей Вадатурский осмотрели боксованное отделение для пациентов с коронавирусом, которые имеют сопутствующие патологии, в частности, инсульт и инфаркт. Сейчас там за счет компании происходит реконструкция. Ремонтные работы планируется завершить в конце января 2021 года.
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