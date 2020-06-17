Настоящий сюрприз ожидал юных спортсменом Николаевской СДЮСШОР по академической гребле после выхода из карантина. За время, пока дети из-за ограничений не могли посещать тренировки, на территории школы появилась спортивная площадка с современными уличными тренажерами. Такой подарок юные гребцы получили благодаря участию СДЮСШОР в грантовом конкурсе НГЗ «Город инноваций-2019».

«Это была наша давняя мечта. И вот благодаря НГЗ наша мечта осуществилась. Эти гранты очень нужны для поддержания социальной сферы, для поддержания юношеского спорта в целом», — говорит Сергей Черный, директор СДЮСШОР по академической гребле г.Николаева

За выигранные в рамках проекта «Спортивный мир» деньги — а это порядка 70 тысяч гривен, приобрели 7 современных уличных тренажеров. Их установили на площадке, которую обустроили за свои средства в рамках софинансирования.

«Там есть один тренажер, который очень похож на наш гребной тренажер. Детям он очень нравится. Также включены турник, орбитрек, а также все тренажеры, которые мы используем для подготовки наших маленьких чемпионов», — рассказывает С.Черный.

Сегодня в ДЮСШОР азам академической гребли тренеры обучают 120 подростков возрастом от 12. После выхода из карантина юным спортсменам нужно быстро восстановить физическую форму перед будущими соревнованиями. Поэтому новые тренажеры тут как нельзя кстати. И, конечно, самый популярный из них — это гребной тренажер.

«Этот тренажер направлен на развитие гребных мышц, спины, рук. Нужно нагибаться до упора, чтобы в лодке было легче,» — говорит спортсменка София Ревякина.

сюжет ТРК Сатурн

«Мышцы уже очень сильно отвыкли от таких нагрузок. Но благодаря этим тренажерам мы можем еще более их напрягать, чтобы держать себя в форме,» — делится Вероника Рышкова .

В восторге от тренажеров и юная спортсменка Елизавета Толмачева: «Каждый день после тренировки мы на них занимаемся, они довольно таки удобные и современные. Спасибо НГЗ!»

Впрочем на достигнутом тренеры и юные воспитанники ДЮСШОР останавливаться не планируют. Сегодня они вместе вынашивают идею нового проекта — юные спортсмены и их наставники теперь мечтают обустроить на территории ДЮСШОР турниковую зону для занятий воркаутом.