Сегодня Среда, 17 июня, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

Современные уличные тренажеры появились в Николаевской СДЮСШОР по академической гребле благодаря НГЗ
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

На Бугском лимане зафиксирован замор рыбы — удушье биоресурсов связывают с «цветением» водоемов

На Бугском лимане зафиксирован замор рыбы — удушье биоресурсов связывают с «цветением» водоемов

Посвящение в спасатели: в Николаев приехали работать выпускники специализированных вузов

Посвящение в спасатели: в Николаев приехали работать выпускники специализированных вузов

Современные уличные тренажеры появились в Николаевской СДЮСШОР по академической гребле благодаря НГЗ

Современные уличные тренажеры появились в Николаевской СДЮСШОР по академической гребле благодаря НГЗ

Как вернуть деньги за пробное ВНО?

Как вернуть деньги за пробное ВНО?

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Главная » Современные уличные тренажеры появились в Николаевской СДЮСШОР по академической гребле благодаря НГЗ

Современные уличные тренажеры появились в Николаевской СДЮСШОР по академической гребле благодаря НГЗ

Современные уличные тренажеры появились в Николаевской СДЮСШОР по академической гребле благодаря НГЗ
0

Настоящий сюрприз ожидал юных спортсменом Николаевской СДЮСШОР по академической гребле после выхода из карантина. За время, пока дети из-за ограничений не могли посещать тренировки, на территории школы появилась спортивная площадка с современными уличными тренажерами. Такой подарок юные гребцы получили благодаря участию СДЮСШОР в грантовом конкурсе НГЗ «Город инноваций-2019».

Современные уличные тренажеры появились в Николаевской СДЮСШОР по академической гребле благодаря НГЗ

«Это была наша давняя мечта. И вот благодаря НГЗ наша мечта осуществилась. Эти гранты очень нужны для поддержания социальной сферы, для поддержания юношеского спорта в целом», — говорит Сергей Черный, директор СДЮСШОР по академической гребле г.Николаева

Современные уличные тренажеры появились в Николаевской СДЮСШОР по академической гребле благодаря НГЗ

За выигранные в рамках проекта «Спортивный мир» деньги — а это порядка 70 тысяч гривен, приобрели 7 современных уличных тренажеров. Их установили на площадке, которую обустроили за свои средства в рамках софинансирования. 

Современные уличные тренажеры появились в Николаевской СДЮСШОР по академической гребле благодаря НГЗ

«Там есть один тренажер, который очень похож на наш гребной тренажер. Детям он очень нравится. Также включены турник, орбитрек, а также все тренажеры, которые мы используем для подготовки наших маленьких чемпионов», — рассказывает С.Черный.

Современные уличные тренажеры появились в Николаевской СДЮСШОР по академической гребле благодаря НГЗ

Сегодня в ДЮСШОР азам академической гребли тренеры обучают 120 подростков возрастом от 12. После выхода из карантина юным спортсменам  нужно быстро восстановить физическую форму перед будущими соревнованиями. Поэтому новые тренажеры тут как нельзя кстати. И, конечно, самый популярный из них — это гребной тренажер.

Современные уличные тренажеры появились в Николаевской СДЮСШОР по академической гребле благодаря НГЗ

«Этот тренажер  направлен на развитие гребных мышц, спины, рук. Нужно нагибаться до упора, чтобы в лодке было легче,» — говорит спортсменка София Ревякина.

сюжет ТРК Сатурн
Современные уличные тренажеры появились в Николаевской СДЮСШОР по академической гребле благодаря НГЗ

«Мышцы уже очень сильно отвыкли от таких нагрузок. Но благодаря этим тренажерам мы можем еще более их напрягать, чтобы держать себя в форме,» — делится Вероника Рышкова .

Современные уличные тренажеры появились в Николаевской СДЮСШОР по академической гребле благодаря НГЗ

В восторге от тренажеров и юная спортсменка Елизавета Толмачева: «Каждый день после тренировки мы на них занимаемся, они довольно таки удобные и современные. Спасибо НГЗ!»

Современные уличные тренажеры появились в Николаевской СДЮСШОР по академической гребле благодаря НГЗ

Впрочем на достигнутом тренеры и юные воспитанники ДЮСШОР останавливаться не планируют. Сегодня они вместе вынашивают идею нового проекта — юные спортсмены и их наставники теперь мечтают обустроить на территории ДЮСШОР турниковую зону для занятий воркаутом. 

Spread the love
  • 79
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Как вернуть деньги за пробное ВНО?
Next post Посвящение в спасатели: в Николаев приехали работать выпускники специализированных вузов

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации