23 февраля в 21:35 на линию «101» сообщили о том, что во время рыбалки на льду пропали без вести 2 человека. Инцидент произошел на реке Южный Буг в селе Бугское, об этом рассказал родственник одного из пропавших.

По вызову направили отделения 28 государственной пожарно-спасательной части. При внешнем обследовании акватории замерзшего водоема мужчин не нашли.

Утром, 24 февраля, к месту снова выехало спасательное отделение 28 ГПСЧ и водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения. Поисково-спасательные работы проводятся с привлечением катера на воздушной подушке.