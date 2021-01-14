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Главная страница » Blog » Происшествия » Спасатели из снежной “ловушки” достали 8 автомобилей, оказали помощь 13 людям

Спасатели из снежной «ловушки» достали 8 автомобилей, оказали помощь 13 людям

Спасатели из снежной «ловушки» достали 8 автомобилей, оказали помощь 13 людям
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За прошедшие сутки, в связи с осложнением погодных условий в виде снегопада, гололеда, для мониторинга оперативной обстановки на автодорогах государственного значения привлекались 3 мобильные группы Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области (3 единицы техники повышенной проходимости, 8 человек) и техника подчиненных подразделений .

Всего за период непогоды с кюветов и проблемных участков дорог изъято 2 грузовика и 6 легковых автомобилей, оказана помощь 13 лицам, из которых 2 детей.

Видео: ГУ ГСЧС Николаевской области

Данные случаи зарегистрированы в Николаевском, Очаковском, Первомайском, Вознесенском, Снигиревском районах области.

По состоянию на 07:00 14 января проезд обеспечен, состояние дорог удовлетворительное.

Фото статьи: ГУ ГСЧС Николаевской области

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Татьяна Корбун

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