8 февраля в 22:45 по экстренным номером «101» поступило сообщение о том, что необходима помощь работникам скорой медицинской помощи.

Выяснилось, что медикам нужно транспортировать тяжелобольного женщину до с. Козырька Очаковского района. Из-за осложнений погодных условий, карета скорой помощи не смогла преодолеть подъем на автодороге.

Фото ГУ ГСЧС Николаевской области

Спасатели 19 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, несмотря на то, что буксировку авто осложняло слишком скользкая дорога, с применением жесткой грузовой сцепки, отбуксировали транспортное средство с больной до с. Козырка.

9 февраля в 7:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на автодороге Т-1510 «Арбузинка-Еланец-Новая Одесса-Николаев» в пределах Братского района необходима помощь спасателей.

Прибыв на место происшествия, сотрудники ГСЧ установили, что в результате осложнения погодных условий в виде снега и порывистого ветра на проезжую часть упало дерево.

Фото ГУ ГСЧС Николаевской области

Спасатели распилили его и убрали с дороги. В результате происшествия никто не пострадал.