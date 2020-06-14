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Спасатели Николаевщины впервые провели воздушную разведку пожарной обстановки

Спасатели Николаевщины впервые провели воздушную разведку пожарной обстановки
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13 июня летный экипаж общественной организации “Гражданский воздушный патруль” совместно со спасателями впервые осуществили воздушную пожарную разведку в Николаевской области.

Спасатели Николаевщины впервые провели воздушную разведку пожарной обстановки
Спасатели Николаевщины впервые провели воздушную разведку пожарной обстановки

По плану маршрут пролегал в пределах Кинбурнского полуострова в Очаковском районе и лесных массивов Новоодесского и Николаевского районов.

Спасатели Николаевщины впервые провели воздушную разведку пожарной обстановки
Спасатели Николаевщины впервые провели воздушную разведку пожарной обстановки

Мониторинг осуществлялся пилотажным летательным аппаратом Як-18Т под управлением опытных пилотов Валентина Чекмарева, руководителя Южного подразделения Воздушного патруля и его коллеги Андрея Басова, двукратного чемпиона Украины по высшему пилотажу.

Спасатели Николаевщины впервые провели воздушную разведку пожарной обстановки
Спасатели Николаевщины впервые провели воздушную разведку пожарной обстановки

Полеты проходили на высоте 200-400 метров. Их продолжительность составляла около 1 часа каждый. Во время тренировок отработали условную передачу координат возгорания в лесном урочище от руководителя полета на линию “101”.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Елена Кораб

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