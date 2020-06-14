13 июня летный экипаж общественной организации “Гражданский воздушный патруль” совместно со спасателями впервые осуществили воздушную пожарную разведку в Николаевской области.

По плану маршрут пролегал в пределах Кинбурнского полуострова в Очаковском районе и лесных массивов Новоодесского и Николаевского районов.

Мониторинг осуществлялся пилотажным летательным аппаратом Як-18Т под управлением опытных пилотов Валентина Чекмарева, руководителя Южного подразделения Воздушного патруля и его коллеги Андрея Басова, двукратного чемпиона Украины по высшему пилотажу.

Полеты проходили на высоте 200-400 метров. Их продолжительность составляла около 1 часа каждый. Во время тренировок отработали условную передачу координат возгорания в лесном урочище от руководителя полета на линию “101”.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.