14 января в 13:32 на линию «101» поступила информация о пожаре в складском помещении на проспекте Центральном г. Николаева.

В сообщении говорилось о плотном дыме, выходящем из здания. По указанному адресу прибыли отделения 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей Центрального и Заводского районов города, дежурная смена оперативно-координационного центра, автомобиль газодымозащитной службы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

По прибытию стало известно, что огнем охвачено подвальное помещение, в котором хранились непродовольственные товары.

Ликвидация пожара в складском помещении. Видео ГУ ГСЧС Николаевской области

Газодымозащитниками пожар в 14:40 на площади 20 кв. м локализован, 14:54 — ликвидирован, без дальнейшего распространения.

От ГСЧС привлекались 15 спасателей, 5 единиц техники. Предполагаемая причина устанавливается.

15 января в 5:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Филиппа Орлика г. Первомайска.

К месту направлены пожарные 23 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

По прибытию установлено, что горит перекрытие дома и существует угроза переброски пламени на все здание. Благодаря принятым мерам, пожар в 5:17 площадью 3 кв. м локализовали, в 5:39 — ликвидирован.

Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. От ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 техника.

Также, 15 января в 9:30 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре гаража на ул. Литовченко, что в Корабельном районе г.Николаева.

По вызову прибыли два отделения 5-й и второе отделение 4-й государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасатели ликвидировали пожар гаража. Видео ГУ ГСЧС Николаевской области

Прибыв на место пожара, спасатели выяснили, что в гараже находится автомобиль ГАЗ 322132. Пожарные приступили к тушению и уже в 09:44 пожар площадью 30 кв. м локализовали, в 10:00 — ликвидировали.

Благодаря принятым мерам чрезвычайники предотвратили распространение огня на жилой дом. Причина пожара устанавливается. От ГСЧС работали 15 человек и 4 единицы техники.