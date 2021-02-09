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Главная страница » Blog » Происшествия » Спасатели потушили 4 пожара в частном секторе

Спасатели потушили 4 пожара в частном секторе

Спасатели потушили 4 пожара в частном секторе
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По данным ГУ ГСЧС Николаевской области за сутки спасатели Николаевщины четыре раза привлекались на ликвидацию пожаров в жилом секторе.

Возгорание зарегистрированы в Вознесенском, Веселиновском, Братском районах и Центральном районе Николаева.

Так, 8 февраля, в 7:39, произошел первый случай на ул. Привольной в Центральном районе г. Николаева. На ликвидацию было направлено отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и 2 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 7:45 пожар локализован и в 07:50 — ликвидирован на площади 15 кв. м. Причина пожара устанавливается.

mchs 1 - Спасатели потушили 4 пожара в частном секторе
Фото ГУ ГСЧС Николаевской области

Пожарные Братского района привлекались на вызовы жилых зданий дважды. Первый случай произошел в 14:14. В Службу спасения поступило сообщение о пожаре на ул. Карпенко Карого с. Братское Вознесенского района. На место выехал дежурный караул 10 ГПСЧ, спасатели ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. О другом случае стало известно в 22:39. Горел жилой дом на ул. Пархомова с. Шевченково. Чрезвычайники потушили пожар на площади 8 кв. м. В обоих случаях причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

mchs 3 - Спасатели потушили 4 пожара в частном секторе
Фото ГУ ГСЧС Николаевской области

Последний случай зарегистрирован на линии «101» в 19:04. Отделение 11 ГПСЧ выехало на тушение пожара жилого дома на ул. Рабочая с. Екатериновка Веселиновского района. Пожар локализован в 20:23 и в 20:35 — ликвидирован на площади 3 кв. м. Его причина устанавливается. Всего от ГСЧС привлекалось 5 единиц техники и 15 человек.

mchs 2 - Спасатели потушили 4 пожара в частном секторе
Фото ГУ ГСЧС Николаевской области
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Татьяна Корбун

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