1 апреля на Николаевщине пожарные потушили 4 пожара на открытой территории, также помогали тушить местные жители и лесники. На общей площади более 9,2 га горели камыши, сухая трава и мусор на территории Ольшанской, Константиновской территориальных общин Николаевского района, а также в г. Николаеве и Новый Буг.

Всего при тушении пожаров привлекалось 4 единицы техники и 16 пожарных, а также 3 лесника.

Видео ГУ ГСЧС Николаевской области

Напоминаем: недавно парламент принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий», который позволит противостоять возгоранию на природных территориях. Законом запрещено выжигание сухой растительности в прибрежно-защитных зонах: вдоль рек, вокруг водоемов и на островах; вдоль морей, морских заливов и лиманов и на островах во внутренних морских водах.

За сжигание сухой травы и листьев законом предусмотрен шраф до 153 тыс. грн. За поджог с тяжелыми последствиями для природы может угрожать 5 лет тюрьмы.