По инициативе Николаевской областной профсоюзной организации работников малого и среднего бизнеса «Єднання», при участии специалистов Главного управления ГНС в Николаевской области, представителей центров сервисного обслуживания РРО, 22 июля в помещении Николаевской областной универсальной научной библиотеки состоялся семинар на тему: «Актуальные вопросы применения РРО — 2020».

В семинаре приняли участие заместитель начальника управления — начальник отдела фактических проверок, контроля за наличными операциями управления налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения ГУ ГНС в Николаевской области Александр Никуленко и главный государственный ревизор-инспектор отдела фактических проверок, контроля за наличными операциями управления налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения ГУ ГНС в Николаевской области Юрий Коноваленко.

В ходе семинара специалисты ГНС Николаевщины проинформировали собравшихся относительно отличий классического и программного РРО, порядка регистрации применения программных РРО, новаций в порядке ведения и регистрации расчетных книг и КУРО. Особенное внимание было уделено рассмотрению нововведений законодательства относительно налогообложения наличности, применения штрафов и процедуре кешбека. Кроме того, рассмотрен вопрос требований к фискальному чеку и особенностей применения РРО плательщиками единого налога в 2021 году.

В завершение мероприятия, предприниматели получили исчерпывающие ответы на свои вопросы и поблагодарили за проведение содержательного семинара.

Главное управление ГНС в Николаевской области.