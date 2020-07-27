Сегодня Понедельник, 27 июля, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Городской ЦПАУ приостановит работу по некоторым направлениям

Городской ЦПАУ приостановит работу по некоторым направлениям

После потопов возле «Дормашины» сделали дополнительные ливневки

После потопов возле «Дормашины» сделали дополнительные ливневки

Жестокое избиение задержанного в Николаеве — бывший полицейский предстанет перед судом

Жестокое избиение задержанного в Николаеве — бывший полицейский предстанет перед судом

ДТП под Новой Одессой: столкнулись два грузовика, один водитель погиб

ДТП под Новой Одессой: столкнулись два грузовика, один водитель погиб

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » Специалисты ГНС Николаевщины рассказали предпринимателям об отличиях классического и программного РРО

Специалисты ГНС Николаевщины рассказали предпринимателям об отличиях классического и программного РРО

Специалисты ГНС Николаевщины рассказали предпринимателям об отличиях классического и программного РРО
0

По инициативе Николаевской областной профсоюзной организации работников малого и среднего бизнеса «Єднання», при участии специалистов Главного управления ГНС в Николаевской области, представителей центров сервисного обслуживания РРО, 22 июля  в помещении Николаевской областной универсальной научной библиотеки состоялся семинар на тему: «Актуальные вопросы применения РРО — 2020».

В семинаре приняли участие заместитель начальника управления — начальник отдела фактических проверок, контроля за наличными операциями управления налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения ГУ ГНС в Николаевской области Александр Никуленко и главный государственный ревизор-инспектор отдела фактических проверок, контроля за наличными операциями управления налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения ГУ ГНС в Николаевской области Юрий Коноваленко. 

img 836920f1af34d397968789b88b9b4e27 v 1024x768 - Специалисты ГНС Николаевщины рассказали предпринимателям об отличиях классического и программного РРО

В ходе семинара специалисты ГНС Николаевщины проинформировали собравшихся относительно отличий классического и программного РРО, порядка регистрации применения программных РРО, новаций в порядке ведения и регистрации расчетных  книг и КУРО. Особенное внимание было уделено рассмотрению нововведений законодательства относительно налогообложения наличности, применения штрафов и процедуре кешбека. Кроме того, рассмотрен вопрос требований к фискальному чеку и особенностей применения РРО плательщиками единого налога в 2021 году.

В завершение мероприятия, предприниматели получили исчерпывающие ответы на свои вопросы и  поблагодарили за проведение содержательного семинара.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

Spread the love
  • 83
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаевской области не выявлено новых случаев COVID-19
Next post Соцработники Николаевщины, которые будут мониторить проблемные семьи, получили средства индивидуальной защиты от ЮНИСЕФ

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Сменить прописку ребенка можно будет онлайн

Сменить прописку ребенка можно будет онлайн

Министр МВД Аваков и Почетный Посол Франции в Николаеве — подписали контракт на строительство патрульных кораблей

Министр МВД Аваков и Почетный Посол Франции в Николаеве — подписали контракт на строительство патрульных кораблей

Экспонаты художественного музея станут 3D моделями

Экспонаты художественного музея станут 3D моделями