Главное управление ГНС в Николаевской области напоминает, что физические лица — предприниматели (кроме физических лиц — предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения) и лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, которые за период с 1 января 2017 года до 1 декабря 2020 года не получали доход (прибыль) от деятельности, которая подлежит обложению налогом на доходы физических лиц, имеют право на списание суммы недоимки по единому взносу, а также штрафов и пени, начисленные на эти суммы недоимки. Для этого указанным категориям субъектов хозяйственной деятельности необходимо до 1 марта 2021 года обратиться в налоговый орган с соответствующим заявлением. Форма заявления размещена на сайте Главного управления ГНС в Николаевской области по ссылке.

При этом плательщикам единого взноса, которые обратились с заявлениями о списании недоимки, штрафных санкций и пени в срок до 31.08.2020 года (на основании Закона Украины от 13 мая 2020 года №592 «О внесении изменений в Закон Украины о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков «с изменениями, внесенными Законом Украины от 14 июля 2020 года №786), но их деятельность на момент обращения уже была прекращена в период с 01.01.2017 до 03.06.2020 — обращаться с заявлением повторно не нужно. Органы ГНС осуществляют списание относительно таких плательщиков на основании документов, которые были поданы ранее на основании Законов №592 и 786. Указанное касается исключительно плательщиков, задолженность которых возникла до 3.06.2020 года.

В случае наличия в указанной категории плательщиков задолженности по единому взносу, которая возникла после 03.06.2020 года и позже, — такие плательщики обязаны повторно подать заявления о списании.

В то же время, все другие субъекты (какие не обращались ранее, или которым было отказано в списании из-за несоблюдения требований обязательных документов, необходимых для списания в соответствии с Законом № 2464) — могут обратиться с соответствующим заявлением о списании в налоговый орган, в котором они находятся (находились) на учете как плательщики единого взноса.

Списание задолженности относительно недоимки по уплате единого взноса, неуплаченной состоянием на 01.12.2020 года будет осуществляться за период с 01.01.2017 до 01.12.2020, относительно штрафов и пени, начисленной на эти суммы недоимки — за период с 01.01.2017 года включительно до даты предоставления заявления о списании недоимки.

Обращаем внимание, что списание сумм задолженности по единому взносу возможно при выполнении таких условий:

отсутствие у субъекта обращения дохода (прибыли) от его деятельности с 1.01.2017 до 1.12.2020 года;

отсутствие у субъекта обращения дохода (прибыли) от его деятельности с 1.01.2017 до 1.12.2020 года; предоставление до 1.03.2021 года государственному регистратору по месту нахождения регистрационного дела физического лица-предпринимателя заявления о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности (если такое заявление не было подано ранее);

предоставление до 1.03.2021 года государственному регистратору по месту нахождения регистрационного дела физического лица-предпринимателя заявления о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности (если такое заявление не было подано ранее); для лиц, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, или в период с 1.01.2017 года до даты предоставления заявления осуществляли такую деятельность — в налоговый орган по основному месту учета заявление о снятии с учета как плательщика единого взноса (если такое заявление не было подано ранее);

для лиц, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, или в период с 1.01.2017 года до даты предоставления заявления осуществляли такую деятельность — в налоговый орган по основному месту учета заявление о снятии с учета как плательщика единого взноса (если такое заявление не было подано ранее); предоставление до 1.03.2021 года в налоговый орган отчетности по единому взносу за период с 1.01.2017 по 1.12.2020, если она не была подана ранее

Следует отметить, что не подлежат списанию:

задолженность по уплате штрафов и пени, начисленных за период с 1.01.2017 по 1.12.2020, если такая задолженность возникла со дня, следующего за днем предоставления заявления;

задолженность по уплате штрафов и пени, начисленных за период с 1.01.2017 по 1.12.2020, если такая задолженность возникла со дня, следующего за днем предоставления заявления; недоимка, которая возникла после 1.12.2020 года

Главное управление ГНС в Николаевской области