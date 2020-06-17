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Сразу два антирекорда за сутки — в Украине резко возросло количество инфицированных и умерших от коронавируса

Сразу два антирекорда за сутки — в Украине резко возросло количество инфицированных и умерших от коронавируса
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В Украине подтверждено 33 234 случая COVID-19, из них 14 943 выздоровели, 943 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 758 случаев, 31 человек умер, сообщает  Центр общественного здоровья Украины.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 517995, методом ИФА — 97935.

Всего заболевания подтверждено в 2445 детей и 5650 медиков. В госпитализации нуждались 9390 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 327 пациентов. 23844 больной находился на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3370 медработников.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 1500 (915 выздоровели)

Волынская обл. — 1554 (490 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1012 (726 выздоровели)

Донецкая обл. — 338 (130 выздоровели)

Житомирская обл. — 1147 (574 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1808 (745 выздоровели)

Запорожская обл. — 538 (366 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1849 (1044 выздоровели)

г. Киев — 4026 (1230 выздоровели)

Киевская обл. — 2078 (867 выздоровели)

Кировоградская обл. — 592 (493 выздоровели)

Луганская обл. — 66 (42 выздоровели)

Львовская обл. — 3227 (644 выздоровели)

Николаевская обл. — 323 (217 выздоровели)

Одесская обл. — 1158 (426 выздоровели)

Полтавская обл. — 281 (259 выздоровели)

Ровенская обл. — 2499 (1379 выздоровели)

Сумская обл. — 230 (169 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1510 (1033 выздоровели)

Харьковская обл. — 1652 (774 выздоровели)

Херсонская обл. — 183 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 577 (435 выздоровели)

Черкасская обл. — 564 (369 выздоровели)

Черновицкая обл. — 4082 (1328 выздоровели)

Черниговская обл. — 440 (107 выздоровели).

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Елена Кораб

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