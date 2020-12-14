В рамках Всеукраинской недели права и по случаю Дня прав человека на Николаевщине состоялась ежегодная церемония вручения награды «Юрист года Николаевщины 2020».

Напомним, что торжественное вручение почетной награды стало возможным благодаря инициативе Николаевской областной общественной организации «Союз юристов Николаевщины» и при поддержке Главного территориального управления юстиции в Николаевской области. Следует отметить, что отличием «Юрист года Николаевщины» награждают лучших специалистов в отрасли права, которое объединяет юристов государственной сферы, органов местного самоуправления, общественного и частного секторов.

Цель конкурса — популяризация профессии юриста, повышение роли правового образования и уровня доверия граждан к специалистам правовой сферы. Победителей определяют в 19 номинациях, а именно — «Юрист органов исполнительной власти», «Юрист органов юстиции», «Юрист органов местного самоуправления», «Юрист органов Государственной судебной администрации», «Юрист органов Национальной полиции», «Адвокат», «Юрист — ученый, преподаватель», «Студент — юрист» и тому подобное.

В этом году, среди победителей конкурса в номинации «Юрист органов Государственной налоговой службы Украины» — начальник отдела сопровождения судебных споров по результатам внеплановых проверок управления правовой работы Главного управления ГНС в Николаевской области Скляров Дмитрий.

Главное управление ГНС в Николаевской области.