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Главная страница » Blog » Главная » Срок обращений за финансовой помощью в учреждения соцзащиты продлили до 10 февраля

Срок обращений за финансовой помощью в учреждения соцзащиты продлили до 10 февраля

Срок обращений за финансовой помощью в учреждения соцзащиты продлили до 10 февраля
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Департамент социальной защиты населения облгосадминистрации сообщает, что учитывая многочисленные обращения граждан о предоставлении материальной помощи, особенно в г. Николаеве, с целью недопущения скопления людей срок приема заявлений продлен до 10 февраля 2021 года.

В то же время, во избежание очередей при приеме документов районным управлением социальной защиты населения поручено сформировать списки граждан для получения указанной материальной помощи в телефонном режиме.

Очередность приема заявлений жителей г. Николаева формируется по телефонам:

  • Управление социальных выплат и компенсаций Заводского района 409156 или 0736544694
  • Управление социальных выплат и компенсаций Ингульского района 586121 или 0993238046;
  • Управление социальных выплат и компенсаций Центрального района 474242 или 0995687782
  • Управление социальных выплат и компенсаций Корабельного района 600484 или 0930134879.

Вместе с тем, специалистами департамента социальной защиты населения облгосадминистрации и районных и городских управлений социальной защиты населения предоставлялись соответствующие разъяснения в телефонном режиме домохозяйствам-получателям субсидий, в частности:

  • подать заявление в управление социальной защиты населения по месту регистрации для назначения указанной компенсации имеет право любой из членов соответствующего домохозяйства;
  • домохозяйствам, которые получают субсидию через отделения почтовой связи, прилагать к заявлению справку из банковского учреждения об открытии личного расчетного счета не обязательно. Выплату компенсации будет осуществлено через отделения почтовой связи.

Одинокие и одиноко проживающие лица, которым необходима помощь для оформления заявления и документов для выплаты компенсации, могут обратиться в департамент социальной защиты населения облгосадминистрации по телефону 56 30 80, 098 03 13 141, в департамент труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета по телефону 37 68 08 (или по месту регистрации) для вызова социального работника.

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Людмила Александрова

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