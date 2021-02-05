Департамент социальной защиты населения облгосадминистрации сообщает, что учитывая многочисленные обращения граждан о предоставлении материальной помощи, особенно в г. Николаеве, с целью недопущения скопления людей срок приема заявлений продлен до 10 февраля 2021 года.

В то же время, во избежание очередей при приеме документов районным управлением социальной защиты населения поручено сформировать списки граждан для получения указанной материальной помощи в телефонном режиме.

Очередность приема заявлений жителей г. Николаева формируется по телефонам:

Управление социальных выплат и компенсаций Заводского района 409156 или 0736544694

Управление социальных выплат и компенсаций Ингульского района 586121 или 0993238046;

Управление социальных выплат и компенсаций Центрального района 474242 или 0995687782

Управление социальных выплат и компенсаций Корабельного района 600484 или 0930134879.

Вместе с тем, специалистами департамента социальной защиты населения облгосадминистрации и районных и городских управлений социальной защиты населения предоставлялись соответствующие разъяснения в телефонном режиме домохозяйствам-получателям субсидий, в частности:

подать заявление в управление социальной защиты населения по месту регистрации для назначения указанной компенсации имеет право любой из членов соответствующего домохозяйства;

домохозяйствам, которые получают субсидию через отделения почтовой связи, прилагать к заявлению справку из банковского учреждения об открытии личного расчетного счета не обязательно. Выплату компенсации будет осуществлено через отделения почтовой связи.

Одинокие и одиноко проживающие лица, которым необходима помощь для оформления заявления и документов для выплаты компенсации, могут обратиться в департамент социальной защиты населения облгосадминистрации по телефону 56 30 80, 098 03 13 141, в департамент труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета по телефону 37 68 08 (или по месту регистрации) для вызова социального работника.