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Главная страница » Blog » Главная » Стали известны предварительные результаты выборов в Николаевский облсовет

Стали известны предварительные результаты выборов в Николаевский облсовет

Стали известны предварительные результаты выборов в Николаевский облсовет
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Согласно предварительным данным, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии, в Николаевский областной совет попадают 6 партий.

  • ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ» — 18 депутатов (59 436 голосов)
  • ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «Слуга народа» — 16 депутатов (54 121 голосов)
  • Политическая партия «НАШ КРАЙ» — 10 депутатов (31 189 голосов)
  • Политическая партия «ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ» — 8 депутатов (26 502 голосов)
  • ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ПРОПОЗИЦІЯ» — 7 депутатов (20 766 голосов)
  • ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗА МАЙБУТНЄ» — 5 депутатов (14 114 голосов)

Также на сайте обнародовали поименный список избранных депутатов от трех партий.

Политическая партия «НАШ КРАЙ»

  • Кормышкин Юрий Анатольевич
  • Донченко Елена Витальевна
  • Бойко Инна Владимировна
  • Елиневський Юрий Юрьевич
  • Ташлык Григорий Владимирович
  • Садридинов Тахир Шамсидинович
  • Иванова Надежда Валерьевна
  • Кукуруза Александр Вячеславович
  • Маляренко Олег Юрьевич

Политическая партия «ПРОПОЗИЦІЯ»

  • Фалько Дмитрий Владимирович
  • Волков Андрей Сергеевич
  • Ременникова Анна Владимировна
  • Шульгач Сергей Владимирович
  • Молдованов Александр Валентинович
  • Мосин Александр Владимирович
  • Поляков Александр Петрович

Политическая партия «Слуга народа»

  • Замазеева Анна Владимировна
  • Гомерський Виталий Степанович
  • Шевченко Виталий Геннадьевич
  • Кухта Иван Васильевич
  • Высоцкий Владимир Петрович
  • Квятковская Татьяна Петровна
  • Невеселый Владислав Валерьевич
  • Игнатенко Евгений Александрович
  • Погадаев Владимир Александрович
  • Мухарский Игорь Георгиевич
  • Табунщик Антон Викторович
  • Кич Игорь Вячеславович
  • Шабильянова Ирина Владимировна
  • Порхун Виталий Михайлович
  • Савченко Игорь Михайлович
  • Мартиченко Владислав Викторович

Данные обновляются.

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Алина Сидорова

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