Согласно предварительным данным, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии, в Николаевский областной совет попадают 6 партий.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ» — 18 депутатов (59 436 голосов)

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ» — 18 депутатов (59 436 голосов) ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «Слуга народа» — 16 депутатов (54 121 голосов)

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «Слуга народа» — 16 депутатов (54 121 голосов) Политическая партия «НАШ КРАЙ» — 10 депутатов (31 189 голосов)

Политическая партия «НАШ КРАЙ» — 10 депутатов (31 189 голосов) Политическая партия «ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ» — 8 депутатов (26 502 голосов)

Политическая партия «ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ» — 8 депутатов (26 502 голосов) ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ПРОПОЗИЦІЯ» — 7 депутатов (20 766 голосов)

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ПРОПОЗИЦІЯ» — 7 депутатов (20 766 голосов) ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗА МАЙБУТНЄ» — 5 депутатов (14 114 голосов)

Также на сайте обнародовали поименный список избранных депутатов от трех партий.

Политическая партия «НАШ КРАЙ»

Кормышкин Юрий Анатольевич

Кормышкин Юрий Анатольевич Донченко Елена Витальевна

Донченко Елена Витальевна Бойко Инна Владимировна

Бойко Инна Владимировна Елиневський Юрий Юрьевич

Елиневський Юрий Юрьевич Ташлык Григорий Владимирович

Ташлык Григорий Владимирович Садридинов Тахир Шамсидинович

Садридинов Тахир Шамсидинович Иванова Надежда Валерьевна

Иванова Надежда Валерьевна Кукуруза Александр Вячеславович

Кукуруза Александр Вячеславович Маляренко Олег Юрьевич

Политическая партия «ПРОПОЗИЦІЯ»

Фалько Дмитрий Владимирович

Фалько Дмитрий Владимирович Волков Андрей Сергеевич

Волков Андрей Сергеевич Ременникова Анна Владимировна

Ременникова Анна Владимировна Шульгач Сергей Владимирович

Шульгач Сергей Владимирович Молдованов Александр Валентинович

Молдованов Александр Валентинович Мосин Александр Владимирович

Мосин Александр Владимирович Поляков Александр Петрович

Политическая партия «Слуга народа»

Замазеева Анна Владимировна

Замазеева Анна Владимировна Гомерський Виталий Степанович

Гомерський Виталий Степанович Шевченко Виталий Геннадьевич

Шевченко Виталий Геннадьевич Кухта Иван Васильевич

Кухта Иван Васильевич Высоцкий Владимир Петрович

Высоцкий Владимир Петрович Квятковская Татьяна Петровна

Квятковская Татьяна Петровна Невеселый Владислав Валерьевич

Невеселый Владислав Валерьевич Игнатенко Евгений Александрович

Игнатенко Евгений Александрович Погадаев Владимир Александрович

Погадаев Владимир Александрович Мухарский Игорь Георгиевич

Мухарский Игорь Георгиевич Табунщик Антон Викторович

Табунщик Антон Викторович Кич Игорь Вячеславович

Кич Игорь Вячеславович Шабильянова Ирина Владимировна

Шабильянова Ирина Владимировна Порхун Виталий Михайлович

Порхун Виталий Михайлович Савченко Игорь Михайлович

Савченко Игорь Михайлович Мартиченко Владислав Викторович

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