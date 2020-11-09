Согласно предварительным данным, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии, в Николаевский областной совет попадают 6 партий.
- ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ» — 18 депутатов (59 436 голосов)
- ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «Слуга народа» — 16 депутатов (54 121 голосов)
- Политическая партия «НАШ КРАЙ» — 10 депутатов (31 189 голосов)
- Политическая партия «ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ» — 8 депутатов (26 502 голосов)
- ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ПРОПОЗИЦІЯ» — 7 депутатов (20 766 голосов)
- ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗА МАЙБУТНЄ» — 5 депутатов (14 114 голосов)
Также на сайте обнародовали поименный список избранных депутатов от трех партий.
Политическая партия «НАШ КРАЙ»
- Кормышкин Юрий Анатольевич
- Донченко Елена Витальевна
- Бойко Инна Владимировна
- Елиневський Юрий Юрьевич
- Ташлык Григорий Владимирович
- Садридинов Тахир Шамсидинович
- Иванова Надежда Валерьевна
- Кукуруза Александр Вячеславович
- Маляренко Олег Юрьевич
Политическая партия «ПРОПОЗИЦІЯ»
- Фалько Дмитрий Владимирович
- Волков Андрей Сергеевич
- Ременникова Анна Владимировна
- Шульгач Сергей Владимирович
- Молдованов Александр Валентинович
- Мосин Александр Владимирович
- Поляков Александр Петрович
Политическая партия «Слуга народа»
- Замазеева Анна Владимировна
- Гомерський Виталий Степанович
- Шевченко Виталий Геннадьевич
- Кухта Иван Васильевич
- Высоцкий Владимир Петрович
- Квятковская Татьяна Петровна
- Невеселый Владислав Валерьевич
- Игнатенко Евгений Александрович
- Погадаев Владимир Александрович
- Мухарский Игорь Георгиевич
- Табунщик Антон Викторович
- Кич Игорь Вячеславович
- Шабильянова Ирина Владимировна
- Порхун Виталий Михайлович
- Савченко Игорь Михайлович
- Мартиченко Владислав Викторович
Данные обновляются.