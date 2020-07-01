Любой старой вещи можно дать новую жизнь, даже если это автомобиль родом из прошлого века. Собственно так и сделали спасатели, которые отремонтировали раритетную пожарную автоцистерну, которой, казалось бы, место на свалке. Несколько лет кропотливой работы и теперь бывший спецтранспорт украшает главную аллею городка «Сказка». Восстановленный пожарный автомобиль стал не только арт-объектом, а и интересной игрушкой для детей.

сюжет ТРК «Сатурн»

Старенький спецтранспорт, который верой и правдой отслужил спасателям более 30 лет, решили подарить николаевской малышне. Вместе с тем автомобиль спасли от печальной участи металлолома. Начальник ГУ ГСЧС в Николаевской области Максим Грицаенко уверен: новая игрушка действительно станет интересной для детей, ведь машина настоящая.





Ремонтировали бывший спецтранспорт собственными силами специалисты пожарно-спасательного отряда. Чтобы восстановить все элементы старой машины и вернуть ей первозданный вид, понадобилось почти четыре года.

Теперь пожарная машина, которая когда-то выезжала на спецзадания, виднеется на главной аллее «Сказки», а дети уже проявляют к ней интерес: садятся за руль и представляют себя настоящими пожарными.