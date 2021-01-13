Главное управление ГНС в Николаевской области информирует, что с начала 2021 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2020 года.

Обращаем внимание, что налогоплательщик может избрать удобный для себя способ подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах (дальше — декларация):

лично или уполномоченным на это лицом;

лично или уполномоченным на это лицом; послать по почте с сообщением о вручении и с описанием вложения;

послать по почте с сообщением о вручении и с описанием вложения; средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов относительно электронного документооборота

Срок предоставления декларации за отчетный (налоговый) 2020 год до 01.05.2021 года.

В случае направления декларации по почте плательщик налога обязан осуществить такое отправление не позже чем за 5 дней до окончания предельного срока предоставления налоговой декларации, а при предоставлении налоговой декларации в электронной форме — не позже окончания последнего часа дня, в котором заканчивается такой предельный срок.

При направлении декларации средствами электронной связи граждане могут воспользоваться электронным сервисом в Электронном кабинете, который предусматривает частичное автоматическое заполнение декларации на основании учетных данных плательщика, сведений относительно начисленных (выплаченных) доходов, имеющихся в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и сведений относительно объектов недвижимого (движимого) имущества.

Учитывая ряд ограничений, в частности и в работе государственных налоговых инспекций через карантинные ограничения, декларацию о доходах лучше подавать в электронном виде.

Потенциальные декларанты могут зарегистрироваться в Электронном кабинете, предварительно получив квалифицированную электронную подпись.

Пересмотреть тематический видеоурок о том, как правильно заполнить и подать декларацию через Электронный кабинет, можно ТУТ.

Напоминаем, что обязанность относительно предоставления декларации у налогоплательщиков возникает при получении:

доходов не от налоговых агентов (то есть от других физических лиц, которые не зарегистрированы как самозанятые лица). К таким доходам относятся, в частности, доходы, полученные от продажи (обмена) объектов движимого (недвижимого) имущества, от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам; наследование имущества не от членов семьи первой и второй степеней родства, при нотариальном оформлении наследства по которому не был оплачен налог на доходы физических лиц и военный сбор, и тому подобное;

доходов не от налоговых агентов (то есть от других физических лиц, которые не зарегистрированы как самозанятые лица). К таким доходам относятся, в частности, доходы, полученные от продажи (обмена) объектов движимого (недвижимого) имущества, от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам; наследование имущества не от членов семьи первой и второй степеней родства, при нотариальном оформлении наследства по которому не был оплачен налог на доходы физических лиц и военный сбор, и тому подобное; доходов от налоговых агентов, которые не подлежали налогообложению при выплате, но которые не освобождены от налогообложения. К таким доходам относится, в частности, доход в виде основной суммы долга (кредита) налогоплательщика, прощенного (аннулированного) кредитором по его самостоятельному решению, не связанным с процедурой банкротства, к окончанию срока исковой давности, если его сумма превышает 25 процентов одной минимальной заработной платы (в расчете на год), установленной на 1 января отчетного налогового года, а также инвестиционных доходов;

доходов от налоговых агентов, которые не подлежали налогообложению при выплате, но которые не освобождены от налогообложения. К таким доходам относится, в частности, доход в виде основной суммы долга (кредита) налогоплательщика, прощенного (аннулированного) кредитором по его самостоятельному решению, не связанным с процедурой банкротства, к окончанию срока исковой давности, если его сумма превышает 25 процентов одной минимальной заработной платы (в расчете на год), установленной на 1 января отчетного налогового года, а также инвестиционных доходов; иностранного дохода;

иностранного дохода; доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции;

доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции; в других, предусмотренных Кодексом случаях

Срок предоставления декларации за отчетный (налоговый) 2020 год до 01.05.2021 года.

В то же время напоминаем, что налогоплательщики имеют право задекларировать право на налоговую скидку, в соответствии со статьей 166 Налогового кодекса Украины, путем предоставления декларации до 31.12.2021 года.

Главное управление ГНС в Николаевской области