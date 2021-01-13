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Степанов: локдаун ни в коем случае не отменят

Степанов: локдаун ни в коем случае не отменят
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине ни в коем случае не отменят усиленный карантин. Локдаун в стране действует до 24 января.

Об этом он заявил на брифинге.

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Министр отметил, что карантин в Украине продлен до 28 февраля, а усиленный карантин — до 24 января.

«И позиция Минздрава остается неизменной, они (усиленные ограничения, — ред.) должны действовать до 24 января включительно, как это предусмотрено постановлением. Никаких решений о прекращении этих ограничений ранее установленного срока мы не поддерживаем, мы не вносили. Мы считаем, что они эти сроки, усиленные карантинные ограничения, должны действовать«, — заявил Степанов.

Сейчас в Украине с 8 по 24 января действует жесткий карантин.

По словам министра здравоохранения, целью введения локдауна в Украине является ограничение контактов между гражданами и снижение давления на систему здравоохранения перед вспышкой гриппа.

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Татьяна Корбун

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