Сегодня Среда, 6 января, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Родители николаевских школьников будут доплачивать за питание (документ)

Родители николаевских школьников будут доплачивать за питание (документ)

Николаевец зарезал своего знакомого за долг в 100 гривен

Николаевец зарезал своего знакомого за долг в 100 гривен

В ДТП под Николаевом погиб сотрудник полиции

В ДТП под Николаевом погиб сотрудник полиции

Степанов: Минздрав против возможной отмены локдауна

Степанов: Минздрав против возможной отмены локдауна

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Минздрав » Степанов: Минздрав против возможной отмены локдауна

Степанов: Минздрав против возможной отмены локдауна

Степанов: Минздрав против возможной отмены локдауна
0

В Министерство здравоохранения выступают против отмены карантина.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга.

Минздрав против переноса карантина, против его отмены. Хочу напомнить, что у нас фиксируется в период праздников около 5, 6 почти 7000 случаев заболевания COVID-19. Ежедневно от этой болезни умирает до 200 человек. Сейчас более 23 тыс. человек находятся в больницах и нуждаются в медпомощи в стационарах. Более 10% — это тяжелые больные, вообще увеличивается количество тяжелых больных, — сказал Степанов.

Жесткий карантин в Украине с 8 по 24 января планировали ввести еще и потому, что после праздников, кроме увеличения количества больных COVID-19 ожидается еще и сезонная вспышка гриппа.

Сейчас правительство рассматривает возможность отмены или переноса локдауна, окончательное решения Кабмин примет на ближайшем заседании.

Spread the love
  • 88
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В николаевских больницах появятся новые рентген аппараты
Next post В ДТП под Николаевом погиб сотрудник полиции

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Еще 13 памятников Николаева оснастили табличками с QR-кодом и шрифтом Брайля

Еще 13 памятников Николаева оснастили табличками с QR-кодом и шрифтом Брайля

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал