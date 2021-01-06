В Министерство здравоохранения выступают против отмены карантина.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга.

Минздрав против переноса карантина, против его отмены. Хочу напомнить, что у нас фиксируется в период праздников около 5, 6 почти 7000 случаев заболевания COVID-19. Ежедневно от этой болезни умирает до 200 человек. Сейчас более 23 тыс. человек находятся в больницах и нуждаются в медпомощи в стационарах. Более 10% — это тяжелые больные, вообще увеличивается количество тяжелых больных, — сказал Степанов.

Жесткий карантин в Украине с 8 по 24 января планировали ввести еще и потому, что после праздников, кроме увеличения количества больных COVID-19 ожидается еще и сезонная вспышка гриппа.

Сейчас правительство рассматривает возможность отмены или переноса локдауна, окончательное решения Кабмин примет на ближайшем заседании.