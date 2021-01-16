Британское агентство Crown Agents выполнять закупку вакцины от Covid-19 для Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

На внеочередном заседании правительства принято решение, что закупки вакцины от Covid-19 проводить международная организация Crown Agents. У нее будут все полномочия на заключение контрактов согласно проведенным Минздравом и руководством государства переговорами, а также логистическое сопровождение грузов, — сообщил Степанов.

Максим Степанов также сообщил, что закупку вакцин решили не доверять государственному предприятию «Медицинские закупки».