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Степанов назвал компанию, которая закупит вакцину от covid-19 для Украины

Степанов назвал компанию, которая закупит вакцину от covid-19 для Украины
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Британское агентство Crown Agents выполнять закупку вакцины от Covid-19 для Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

На внеочередном заседании правительства принято решение, что закупки вакцины от Covid-19 проводить международная организация Crown Agents. У нее будут все полномочия на заключение контрактов согласно проведенным Минздравом и руководством государства переговорами, а также логистическое сопровождение грузов, — сообщил Степанов.

Максим Степанов также сообщил, что закупку вакцин решили не доверять государственному предприятию «Медицинские закупки».

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Алина Сидорова

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