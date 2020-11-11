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Главная страница » Blog » Минздрав » Степанов рассказал про плановые операции, которые будут проводить несмотря на карантин (видео)

Степанов рассказал про плановые операции, которые будут проводить несмотря на карантин (видео)

Степанов рассказал про плановые операции, которые будут проводить несмотря на карантин (видео)
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В условиях COVID-19 проведение некоторых плановых госпитализаций и операций останавливаться не будет.

Об этом министр Степанов заявил во время ежедневного брифинга 11 ноября.

Мы приостановили определенные плановые госпитализации и плановые операции. Какие плановые госпитализации мы проводим, и никто их останавливать на будущее не будет? Это оказание медицинской помощи в результате осложнения течения беременности и родов, оказание медпомощи беременным, роженицам, новорожденным, оказание медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями, оказание паллиативной медпомощи в стационарных условиях», — сказал Степанов.

В МОЗ хотят ввести жесткий карантин на выходные

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Алина Сидорова

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