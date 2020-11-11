В условиях COVID-19 проведение некоторых плановых госпитализаций и операций останавливаться не будет.

Об этом министр Степанов заявил во время ежедневного брифинга 11 ноября.

Мы приостановили определенные плановые госпитализации и плановые операции. Какие плановые госпитализации мы проводим, и никто их останавливать на будущее не будет? Это оказание медицинской помощи в результате осложнения течения беременности и родов, оказание медпомощи беременным, роженицам, новорожденным, оказание медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями, оказание паллиативной медпомощи в стационарных условиях», — сказал Степанов.

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