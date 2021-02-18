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Стоимость лекарств для предоставления медпомощи против COVID — 19 можно включить в расходы на получение налоговой скидки

Стоимость лекарств для предоставления медпомощи против COVID — 19 можно включить в расходы на получение налоговой скидки
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Главное управление ГНС в Николаевской области проинформировало о том, какая сумма средств или стоимость лекарственных средств для предоставления медицинской помощи с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID — 19) включается в расходы при реализации права на налоговую скидку.

В соответствии с п.п. 166.3.2 п. 166.3 ст. 166 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755 — VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода налогоплательщика по результатам отчетного налогового года, указанного с учетом положений п. 164.6 ст. 164 ПКУ, сумму средств или стоимость имущества, переданных налогоплательщиком в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям, зарегистрированным в Украине и внесенным в Реестр неприбыльных организаций и учреждений на дату передачи таких средств и имущества, в размере, который не превышает 4 проц. суммы его общего налогооблагаемого дохода такого отчетного года.

Законом Украины от 30 марта 2020 года № 540 — IX «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины, направленным на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением корона вирусной болезни (COVID — 19)» с изменениями и дополнениями, который вступил в силу 02.04.2020, внесенные изменения, в частности, в п. 11 подразд. 1 разд. XX «Другие переходные положения» НКУ, согласно которым по результатам 2020 года, при реализации права на налоговую скидку в соответствии с положениями ст. 166 НКУ, сумма средств или стоимость лекарственных средств для предоставления медицинской помощи больным, дезинфекционных средств и антисептиков, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, медицинских изделий для скрининга больных, расходных материалов для предоставления медицинской помощи, медицинских изделий, лабораторного оборудования, расходных материалов, реагентов для лабораторных исследований; медицинских изделий, лабораторного оборудования, расходных материалов для инфекционных отделений, патологоанатомических отделений и других, средств личной гигиены, продуктов питания и/или товаров за списком, который обозначен Кабинетом Министров Украины, которые добровольно пересчитаны (переданные) общественным объединениям и/или благотворительным организациям и/или центральному органу исполнительной власти, которые реализуют государственную политику в сфере охраны здоровья и/или другим центральным органам исполнительной власти, которые реализуют государственную политику в сферах санитарного и эпидемического благополучия населения, контроля качества безопасности лекарственных средств, противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально небезопасных болезней и/или лиц, уполномоченных на проведения закупок в сфере охраны здоровья и/или заведениям охраны здоровья государственной и/или коммунальной собственности и/или структурным подразделениям по вопросам охраны здоровья областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций во время карантина, который введен Кабинетом Министров Украины в порядке, предусмотренным законом по всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины корона вирусной болезни (COVID — 19), включается в налоговую скидку в полном объеме без учета ограничений, указанных в .п. 166.3.2 п. 166.3 ст. 166 НКУ.

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Людмила Александрова

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