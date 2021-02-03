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Главная страница » Blog » Общество » Стоимость питания в школах изменится с 5 февраля

Стоимость питания в школах изменится с 5 февраля

Стоимость питания в школах изменится с 5 февраля
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5 февраля 2021 будет заключен договор между управлением образования Николаевского городского совета и коммунальным производственным предприятием по организации питания в учебных заведениях.

На основании этого договора и в соответствии с решением исполкома Николаевского городского совета от 28.11.2020 №1030 «Об установлении предельных норм средств для питания детей в учебных заведениях», которые обслуживаются централизованной бухгалтерией, стоимость питания составит:

  • для учащихся 1-4 классов — 14,20 гривен
  • для учащихся 5-11 классов — 17 гривен

Также напоминаем, что в соответствии с решением исполкома Николаевского городского совета от 23.12.2020 №1287 «Об установлении размера родительской платы за организацию питания в учреждениях дошкольного и общего среднего образования» установлена ​​оплата за питание учащихся 1-4 классов родителями или лицами, их заменяющими в размере 50% (7,10 грн.).

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Алина Сидорова

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