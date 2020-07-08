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Главная страница » Blog » Криминал » Стрельбой закончился конфликт между 40-летним николаевцем и двумя подростками

Стрельбой закончился конфликт между 40-летним николаевцем и двумя подростками

Стрельбой закончился конфликт между 40-летним николаевцем и двумя подростками
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6 июля ночью возле остановки общественного транспорта «Надежда» по ул. Г. Карпенко произошел конфликт между 40-летним местным жителем и двумя подростками 17-ти лет. В ходе ссоры злоумышленник достал оружие травматического действия и приказал юношам бежать, а затем начал стрелять, попав одному из них в ногу.

Пострадавший парень вызвал скорую, а злоумышленник с места происшествия скрылся. Его по приметам внешности разыскали патрульные полицейские и доставили в Заводский отдел полиции.

Пистолет правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Николаевцу, который ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и разбой, следователи сообщили о подозрении в совершении хулиганства с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Суд Заводского района Николаева избрал подозреваемому меру пресечения в виду ночного домашнего ареста сроком на 60 суток.

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Алина Сидорова

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