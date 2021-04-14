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Студенты Николаевского строительного колледжа посетили онлайн-вечер «Живой плач мертвой зоны»

image 2 - Студенты Николаевского строительного колледжа посетили онлайн-вечер «Живой плач мертвой зоны»
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13 апреля отдел социокультурной деятельности молодежи Николаевской областной библиотеки для юношества провел на платформе Zoom вечер-хронику «Живой плач мертвой зоны», посвященный 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС для студентов Николаевского строительного колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Юношам и девушкам было предложено ответить на важные вопросы: почему произошло это ужасное событие, можно ли было избежать аварии, с чем связано внимание мирового сообщества к этой теме?

Вместе с библиотекарем Мариной Чередниченко они совершили экскурс в историю, воссоздали хронологию событий и почтили память тех, кто в 1986-м первым вошел в атомное пламя.

Марина Чередниченко, которая во время взрыва на ЧАЭС жила с семьей в Беларуси, поделились своими воспоминаниями: о первомайской демонстрации, сокрытие информации от населения о жизни в так называемой «зоне отселения», где в кармане каждого всегда был радиометр для измерения уровня радиации. Студенты с интересом рассматривали ее удостоверение личности, пострадавшей от аварии на ЧАЭС, справку об уровне радиоактивного загрязнения территории и другие документы.

Ученики колледжа выразили свои впечатления и ощущения от масштабов трагедии и действий власти, вспомнили документальные и художественные фильмы.

В завершение онлайн-мероприятия библиотекарь отметила, что сегодня Чернобыльская Зона — это уникальный заповедник под открытым небом и музей, открытый для посетителей с соблюдением определенных процедур.

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Алина Сидорова

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