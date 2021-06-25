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Главная страница » Blog » Криминал » Суд избрал подозреваемому в поджоге строительного супермаркета меру пресечения.

Суд избрал подозреваемому в поджоге строительного супермаркета меру пресечения.

img 0067 - Суд избрал подозреваемому в поджоге строительного супермаркета меру пресечения.
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Следственный судья Центрального районного суда города Николаева Дмитрий Тишка избрал мера пресечения для 38-летнего жителя Первомайска, который подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст. 194 УК Украины.

Напомним, согласно материалам дела, 2 февраля текущего года, около 12.30, подозреваемый прибыл в Торговый комплекс «Эпицентр», расположенный в городе Первомайск. Находясь в отделе лакокрасочных материалов, он взял с полки бутылку легковоспламеняющегося растворителя, облил им коробки с этим же средством, после чего поджег бутылку и бросил ее на полку, из-за чего возник пожар.

img 0069 1024x768 - Суд избрал подозреваемому в поджоге строительного супермаркета меру пресечения.

В результате действий подозреваемого, огнем было уничтожено около 4 000 квадратных метров площади помещения торгового комплекса и товар, который там находился.

На выходе из магазина тот же подозреваемый нанес топором телесные повреждения трем сотрудникам службы охраны комплекса, которые пытались его задержать.

Прокурор объявил ходатайство об избрании в отношении поджигателя последнего меры пресечения в виде помещения подозреваемого в специализированное медицинское учреждение для оказания психиатрической помощи с усиленным наблюдением.

img 0061 1024x768 - Суд избрал подозреваемому в поджоге строительного супермаркета меру пресечения.

В обоснование своих требований прокурор сослался на выводы Днепропетровской многопрофильной клинической больницы по оказанию психиатрической помощи Днепропетровского облсовета. По мнению врачей подозреваемый страдает психическим заболеванием. К нему рекомендовано применить принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с суровым надзором.

Все участники судебного заседания не возражали против удовлетворения ходатайства, за исключением подозреваемого. Последний, заявил суду, что никакого психического расстройства у него нет, а поджог магазина он совершил исключительно из благих побуждений — «с целью мести лицам, создавшим в Первомайском районе организованную преступную группу, которая имеет отношение к сети супермаркетов« Эпицентр». По его словам, эти бандиты «причастны к массовым убийствам людей, с целью торговли органами». Также он сообщил присутствующим, что ему «известно расположение мест массовых захоронений жертв этих лиц».

img 0065 1024x768 - Суд избрал подозреваемому в поджоге строительного супермаркета меру пресечения.

Исследовав материалы ходатайство, следователь судья Дмитрий Тишка постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде помещения в медицинское учреждение по оказанию психиатрической помощи в условиях, которые сделают невозможным его опасное поведение.

Пресс-служба Центрального районного суда Николаева

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Сергей Шелест

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