Николаевский окружной административный суд удовлетворил иск областной прокуратуры о признании недействительным и отмене решение Николаевского городского совета о присвоении русскому языку статуса регионального. Решение было принято 8 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс служба Николаевской областной прокуратуры.

В средствах массовой информации неоднократно отмечалось, что депутаты Николаевского городского совета не могут лишить русский язык статуса регионального, который был установлен решением совета в 2012 году во исполнение требований Закона Украины. «Об основах государственной языковой политики».

Учитывая, что Конституционным судом Украины в 2018 году указанный Закон признан не соответствующим Конституции Украины, для восстановления нарушенных интересов территориальной общины, прокурор вынужден был обратиться в суд с иском об отмене указанного решения органа местного самоуправления.