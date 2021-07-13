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Главная страница » Blog » Общество » Суд отменил “региональный статус” русского языка

Суд отменил «региональный статус» русского языка

sud - Суд отменил
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Николаевский окружной административный суд удовлетворил иск областной прокуратуры о признании недействительным и отмене решение Николаевского городского совета о присвоении русскому языку статуса регионального. Решение было принято 8 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс служба Николаевской областной прокуратуры.

В средствах массовой информации неоднократно отмечалось, что депутаты Николаевского городского совета не могут лишить русский язык статуса регионального, который был установлен решением совета в 2012 году во исполнение требований Закона Украины. «Об основах государственной языковой политики».

Учитывая, что Конституционным судом Украины в 2018 году указанный Закон признан не соответствующим Конституции Украины, для восстановления нарушенных интересов территориальной общины, прокурор вынужден был обратиться в суд с иском об отмене указанного решения органа местного самоуправления.

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Алина Сидорова

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