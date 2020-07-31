30 июля в Еланецкий отдел полиции поступило сообщение от председателя одного из сельских советов о том, что в социальной сети она посмотрела видеоролик, на кадрах которого увидела мужчину с цепями на ногах. Заявительница узнала местного жителя.

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На месте происшествия правоохранители выяснили, что 75-летнего мужчину, за которым 10 лет назад взялась ухаживать супружеская пара, приковали железной цепью во дворе.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 2 ст. 146 УК Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Сейчас мужчина освобожден, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Продолжается следствие.