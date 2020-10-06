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Главная страница » Blog » Криминал » Супружеская пара из Николаева выясняла отношения с помощью холодного оружия

Супружеская пара из Николаева выясняла отношения с помощью холодного оружия

Супружеская пара из Николаева выясняла отношения с помощью холодного оружия
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Об инциденте на улице Апрельской в ​​Николаеве в полицию сообщили медики, они госпитализированы 67-летнюю женщину с непроникающим ножевым ранением области живота.

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По словам самой потерпевшей, ранение она получила от своего тяжелобольного 69-летнего мужа. Его заболевание сопровождается сильным болевой синдром, и мужчина не способен в полной мере контролировать свои действия. Пенсионерка сообщила полицейским, что претензий к мужу у нее нет.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 122 УК Украины «Умышленное средней тяжести телесное повреждение», и устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проведения соответствующих следственных действий и экспертиз будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

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Алина Сидорова

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