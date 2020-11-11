Как сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области, в январе — октябре 2020 года, налоговой службой области предприняты эффективные мероприятия относительно легализации занятости населения. В результате чего, в местные бюджеты поступило свыше 4 млрд грн налога на доходы физических лиц. Приятно отметить, что показатель поступления НДФЛ за 10 месяцев 2020 года превышает аналогичный показатель прошлого года на 368,3 млн грн или на 10,1 процента.

Следует отметить, что НДФЛ является основным источником наполнения местного бюджета. В структуре поступлений он занимает позицию лидера — почти 68 процентов от общей суммы других налогов и сборов.

Налоговая служба Николаевщины обращает внимание работодателей на соблюдение требований трудового законодательства: оформление официальных трудовых отношений с наемными лицами, своевременную выплату заработной платы, недопущения зарплаты в «конвертах». Ведь легальный бизнес и официальные рабочие места — основа бюджетной стабильности территориальных общин.

Главное управление ГНС в Николаевской области.