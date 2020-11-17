Как сообщил и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, благодаря добросовестности плательщиков единого налога в январе — октябре 2020 года местные бюджеты пополнились на 752,3 млн гривен. По сравнению с январем — октябрем прошлого года поступления увеличились на 43,3 млн гривен. Большинство средств поступило от физических лиц предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения. Так, за указанный период ими перечислено 447,3 млн грн, что на 34,6 млн грн больше, чем за 10 месяцев прошлого года. Юридическими лицами в отчетном периоде уплачено 84,9 млн грн, сельхозтоваропроизводителями — плательщиками единого налога — 220,1 млн гривен.

Как отметил Дмитрий Прокофьев, рост поступлений единого налога от малого и среднего предпринимательства основывается на ежедневной совместной работе налоговиков, органов власти и местного самоуправления, инициативах с обеих сторон, понимания того, что мы делаем одно дело ради общества и страны в целом. Заслуживают уважение и предприниматели области, которые доводят свою ответственность перед государством добросовестной уплатой налогов. По словам Дмитрия Прокофьева, налоги должны тратиться там, где они собираются!

Напоминаем, единый налог в полном объеме направляется непосредственно в местные бюджеты. Таким образом, перечисляя его своевременно, субъекты хозяйственной деятельности – «упрощенцы» обеспечивают равномерное наполнение доходной части бюджета, что способствует финансированию социальной сферы и развитию местных общин.

Главное управление ГНС в Николаевской области.