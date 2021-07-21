В областном краеведческом музее открылась персональная выставка игрушек ручной работы Анны Мозговой. Восхищаться таким видом рукоделия мастерица начала в 2008 году. Тогда она обладала только базовыми навыками вязания крючком и шитья. Но с выходом в декрет женщина занялась своим хобби более серьезно. Училась новым техникам, экспериментировала с материалом и оттачивала мастерство. По истечении 13 лет Анна Мозговая открыла свою первую персональную выставку.

сюжет ТРК Сатурн

Здесь представлены около 60 различных игрушек. Это как куклы, так и животные, ангелы, персонажи известных произведений выполненные в различных техниках: шитье, вязание, вышивка, лепка из полимерных материалов, которые нередко сочетаются во едино. Изготовление одной игрушки в зависимости от замысла и специфики материала, — говорит мастерица, — может занимать от 3-х дней до 3-х месяцев.

Благодаря самообучению и приложенным стараниям результат не заставляет себя ждать. Игрушки Анны можно назвать настоящим произведением искусства. За ними уже охотятся ценители изделий ручной работы и коллекционеры, в том числе за рубежом. А семья тем временем очень рада за Анну и поддерживает ее увлечение.

Полюбоваться этими произведениями искусства все желающие смогут в Николаевском областном краеведческом музее до 20 августа.