Сегодня Среда, 21 июля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

vakcina registracija 600x400 - В Николаеве от коронавируса привили 15% взрослого населения, - данные горздрава

В Николаеве от коронавируса привили 15% взрослого населения, — данные горздрава

ajdaho1 600x400 - Николаевский поэт Макс Айдахо презентовал свой дебютный сборник

Николаевский поэт Макс Айдахо презентовал свой дебютный сборник

igrushki mozgovaja 1 600x400 -

«Такие разные игрушки»: выставка работ мастерицы Анны Мозговой открылась в Николаеве

vyshka 600x400 - Интернет в отдаленных селах появится до конца 2022 года, - Минцифры

Интернет в отдаленных селах появится до конца 2022 года, — Минцифры

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Искусство » “Такие разные игрушки”: выставка работ мастерицы Анны Мозговой открылась в Николаеве

«Такие разные игрушки»: выставка работ мастерицы Анны Мозговой открылась в Николаеве

igrushki mozgovaja 1 -
0

В областном краеведческом музее открылась персональная выставка игрушек ручной работы Анны Мозговой. Восхищаться таким видом рукоделия мастерица начала в 2008 году. Тогда она обладала только базовыми навыками вязания крючком и шитья. Но с выходом в декрет женщина занялась своим хобби более серьезно. Училась новым техникам, экспериментировала с материалом и оттачивала мастерство. По истечении 13 лет Анна Мозговая открыла свою первую персональную выставку.

сюжет ТРК Сатурн

Здесь представлены около 60 различных игрушек. Это как куклы, так и животные, ангелы, персонажи известных произведений выполненные в различных техниках: шитье, вязание, вышивка, лепка из полимерных материалов, которые нередко сочетаются во едино. Изготовление одной игрушки в зависимости от замысла и специфики материала, — говорит мастерица, — может занимать от 3-х дней до 3-х месяцев.

igrushki mozgovaja 2 1024x577 -

Благодаря самообучению и приложенным стараниям результат не заставляет себя ждать. Игрушки Анны можно назвать настоящим произведением искусства. За ними уже охотятся ценители изделий ручной работы и коллекционеры, в том числе за рубежом. А семья тем временем очень рада за Анну и поддерживает ее увлечение.

Полюбоваться этими произведениями искусства все желающие смогут в Николаевском областном краеведческом музее до 20 августа.

Spread the love
  • 121
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Интернет в отдаленных селах появится до конца 2022 года, - Минцифры
Next post Николаевский поэт Макс Айдахо презентовал свой дебютный сборник

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

2020 06 02 diya 600x400 - В октябре этого года Минветеранов интегрирует удостоверения УБД в «Дію»

В октябре этого года Минветеранов интегрирует удостоверения УБД в «Дію»

condo 2618421 1280 600x400 - Фонд госимущества запустил бесплатный сервис автоматической оценки объектов недвижимости

Фонд госимущества запустил бесплатный сервис автоматической оценки объектов недвижимости

dija vdoma 600x400 - Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы

Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы