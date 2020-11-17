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Танцовщики ДК «Корабельный» удачно выступили на молодежном фестивале «Dance Music Sport»

Танцовщики ДК «Корабельный» удачно выступили на молодежном фестивале «Dance Music Sport»
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13 ноября в Николаеве состоялся уже традиционный молодежный фестиваль «Dance Music Sport», объединивший танцовщиков современных направлений хореографии в онлайн и офлайн-формате.

Соревнования проходили в следующих категориях:
Break dance pro-kids, Hip-hop pro-kids, Allstyles, Workout.

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Участники фестиваля присылали свои видеовыступления на телеграмм канал, а 11-12 ноября проходили онлайн-батлы, чтобы отобрать top-8 танцоров каждой категории.

13 ноября в концерт-холле «Юность» ДК «Молодежный» прошли батлы уже избранных top-8 участников. Выступления за призовые места масштабного творческого проекта прошли с соблюдением карантинных требований и правил социального дистанцирования.

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Танцовщики образцового ансамбля современного танца «Жемчужина» (руководитель Н. Кобельчук) городского дворца культуры «Корабельный» приняли участие в фестивале и довольно удачно проявили себя. В полуфинал в категории «Нip hop kids» вошли Волосюк Артем и Юскевич Сергей, боровшиеся с другими участниками за место в финале.

2020 11 17 dk 768x1024 - Танцовщики ДК «Корабельный» удачно выступили на молодежном фестивале «Dance Music Sport»
Сергей Юскевич

В результате нелегкой борьбы Юскевич Сергей вышел в финал и занял почетное второе место в категории «Нip hop kids».

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Алина Сидорова

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