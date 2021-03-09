Сегодня, 9 марта, в день рождения великого Кобзаря Министерство иностранных дел Украины получило подтверждение мирового рекорда по количеству установленных памятников Тарасу Шевченко, насчитав 99 памятников Кобзарю в 44 странах мира и еще 1068 памятников на территории Украины. Об этом сообщается на фейсбук-странице МИД Украины.

Информацию о количестве памятников дипломаты тщательно собирали в течение года. Ее проверяли посольства и государственные областные администрации.

— Мы хотели сделать Тараса Григорьевича Шевченко мировым рекордсменом и подчеркнуть, что Украина — там, где мы живем, разговариваем нашим языком, помним нашу историю и исповедуем наши ценности, — отметил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. — Украина там, где Шевченко. В наших сердцах, в памятниках, как символ борьбы за свободу, права и свободы.